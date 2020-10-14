台微體新冠肺炎新方案 臨床試驗納入首位受試者

台微體 (4152-TW) 今 (14) 日宣布，旗下治療新冠肺炎 (COVID-19) 新方案 TLC19 羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑第一期臨床試驗，正式納入第一位受試者。

台微體表示，TLC19 是台微體獨家微脂體技術配方的微量羥氯喹寧 (HCQ) 吸入式藥物，根據科學報告指出，吸入式 HCQ 可能會改善治療新冠肺炎效果並減少傷害，非臨床科學報告也顯示，TLC19 能夠增加肺暴露量達 30 倍以上，並有較低的血液與心臟暴露量，有機會成為阻止 SARS-CoV-2 感染的第一道防線。

台微體進一步表示，臨床試驗將評估單一劑量遞增的吸入式 TLC19 在受試者中的安全性、耐受性和藥動學，研究藥物計畫採用台灣微邦科技 (3184-TW) 便攜式振動篩網霧化器進行吸入式給藥，所有受試者將接受為期 4 週追蹤訪視。

台微體指出，TLC19 是抗瘧疾老藥 HCQ 用於新吸入途徑藥物，因此可利用此一期藥動數據透過生理學基礎的藥動模型運算，轉化為後續應用在新冠肺炎患者的臨床試驗劑量，將計劃在遭受新冠肺炎影響最大的地區進行試驗。

而隨著在台灣和澳洲臨床進展，台微體表示，GMP 製造方面進展也相當順利，將為 TLC19 在台灣和美國進行大規模商業生產做準備。