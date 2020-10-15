〈美股盤後〉美財長坦言大選前刺激法案恐難產 美股連二黑 科技、銀行股跌  

美股四大指數周三 (14 日) 全面下跌，新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗問世時間可能拖長，讓投資人保持觀望，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 坦言和民主黨的刺激計畫仍存在「很大分歧」，大選前達成協議的希望日漸渺茫。

道瓊指數日 K 線圖。(來源: investing.com)

梅努欽的悲觀言論對市場脆弱的信心造成進一步打擊。周三稍早，華爾街主要銀行發布喜憂參半的第 3 季財報，此外，周二兩個新冠肺炎疫苗的臨床試驗接連喊卡。

梅努欽周三表示，他和眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 對刺激計畫的某些細節存在「很大分歧」。「單單考慮到我們目前的進展和細節上的分歧，要在大選前達成協議並付諸實行很困難，但我們將繼續努力解決這些問題。」

亞馬遜引領科技股下挫，銀行股疲軟，標普 500 指數銀行股下跌 2.4%，美國銀行下跌 5.3%，富國銀行重挫 6%。

美企財報季拉開序幕，跡象顯示美國企業受到疫情傷害的程度可能改善。根據路孚特 IBES 數據，分析師預估企業獲利將比去年同期減少 19%，較 7 月 1 日預測的 25% 降幅和緩。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，世界衛生組織 (WHO) 警告，加拿大面臨第二波疫情，將近八成病例來自人口最集中的魁北克和安大略兩處。

根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數超過 3800 萬例，死亡數達到 108.9 萬例，美國迄今累計確診數逼近 790 萬，至少 21.6 萬人不治身亡。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 165.81 點，或 0.58%，收 28,514.00 點。

標普 500 指數下跌 23.26 點，或 0.66%，收 3,488.67 點。

那斯達克指數下跌 95.17 點，或 0.80%，收 11,768.73 點。

費城半導體指數下跌 12.93 點，或 0.53%，收 2,417.20 點。

標普板塊表現。(圖: Finviz)

科技五大天王欲振乏力：蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.07%；臉書 (FB-US) 跌 1.56%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.32%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.90%。

道瓊 30 檔成分股大多下跌：聯合健康 (UNH-US) 挫跌 2.89%；Salesforce(CRM-US) 跌 1.87%；迪士尼 (DIS-US) 跌 1.84%；Verizon(VZ-US) 跌 1.57%；波音 (BA-US) 漲 0.68%。

費半成分股跌多漲少。科磊 (KLAC-US) 跌 1.79%；ASML(ASML-US) 跌 1.76%；超微 (AMD-US) 跌 1.25%。高通 (QCOM-US) 漲 1.9%。

科林研發 (LRCX-US) 跌 0.60%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.77%；Microchip(MCHP-US) 跌 1.39%。

台股 ADR 幾乎收黑：台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.16%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.64%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%。

焦點個股

蘋果 (AAPL-US) 股價微漲 0.07%，報每股 121.19 美元。蘋果周三發布 iPhone 12，價格和功能大致符合市場所料。

特斯拉 (TSLA-US) 股價勁揚 3.3% 至 461.30 美元。執行長馬斯克 (Elon Musk) 周三在推特上丟出震撼彈，本周第二度調降美國 Model S Long Range 車款價格，如今降至 69,420 美元，比同日稍早降價的競爭對手 Lucid Air 還便宜。

美國銀行 (BAC-US) 重挫 5.33％，報 23.62 美元。美銀第 3 季營收年減 11% 且不如市場預期，淨利也下滑。富國銀行 (WFC-US) 也因財報不如預期，下跌 6.02%。

高盛 (GS-US) 上漲 0.2% 至 211.23 美元。該公司第 3 季營收年增 30%，獲利幾乎翻倍。

聯合健康 (UNH-US) 下挫 2.9%。該公司雖然調升獲利預測，但警告難以預測疫情對業績的影響。

雲端業者 Fastly(FSLY-US) 受最大客戶 TikTok 禁令影響，盤後暴跌 28%。Fastly 預警第 3 季營收可能不如該公司原先預料，反映 TikTok 因美國禁令軟體無法使用，影響 Fastly 營收。

經濟數據

美國 9 月 PPI 年增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.1%，前值 0.3%

美國 9 月核心 PPI 年增率報. 2%，預期 0.9%，前值 0.6%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.4%

華爾街分析

Harvest Volatility Management 交易和研究主管 Mike Zigmont 說：「樂觀情緒就像火箭一樣直上雲霄，如今有所回落。我認為，刺激計畫的消息已經反映在股價中。現在只是細節何時公布、刺激措施何時生效的問題。」

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示，白宮和民主黨達成交易的可能性逐漸降低，但投資人持續關注刺激計畫的進展並有所反應；眾院民主黨人與白宮間的差距已縮小至大約 4,000 億美元… 雖然他們在州和地方政府資金、醫療救濟和分攤稅收抵免方面仍有差異。」

西北互助財富管理公司首席投資策略師 Brent Schutte 說：「目前看來，整體企業財報情況良好。獲利成長原本集中在幾家企業身上，將擴展到更多的類股和企業。」

聯邦金融公司投資長 Brad McMillan 表示，市場現在希望看到大選平順進行、大規模財政刺激、大流行結束，並期待經濟在明年初回到 2019 年正常水準；但這樣的樂觀情緒導致市場特別容易受到壞消息影響，尤其是考量到某些地區新冠肺炎確診病例正在激增。