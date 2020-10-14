〈財報〉美銀Q3營收不如預期 盤前股價下跌近3%

美國銀行 (BAC-US) 在週三 (14 日) 公佈了 2020 年第三季財報，營收不如市場預期，主要受到低利率環境所影響。該公司盤股價在盤前交易中下跌了 2.84%。

美銀股價走勢 (圖片：谷歌)

財報關鍵數據:

淨利：49 億美元，年減 16%，季增 38%

EPS： 51 美分，低於去年同期的 56 美分，高於分析師預期的 49 美分

營收：203 億美元，低於分析師預期的 208 億美元，年減 11%

美國銀行的第三季營收不如預期，主要受到低利率的影響，該公司淨利息收入較去年同期下跌約 17%，降至 101.3 億美元，低於市場預期的 105 億美元。

另外，該行在第三的信貸損失準備金為 13.9 億美元，遠低於上一季的 51 億美元，低於市場預期的 18.8 億美元，但仍反映出不確定的經濟環境。美國銀行是資產規模第二大的美國銀行，已在 2020 年前兩季中提列了總計 98 億美元的信貸損失準備金。

美銀董事長兼執行長 Brian Moynihan 表示：「隨著經濟持續復甦，我們在本季度產生了近 50 億美元的收益，這反映了我們多元化的商業模式，領先產業的市場地位和數位能力，以及對持續成長的堅持。」

Moynihan 也說道：「由於資產質量保持良好且支出有所回穩，我們的消費者銀行業務帶來了 21 億美元的收入。我們的全球銀行業務和全球市場業務將持續為客戶提供支持，通過幫助客戶籌集資金、管理風險和增加流動性來實現全球經濟。」

自年初以來，美國銀行股價下跌了 29%，而標準普爾 500 指數上漲了近 9%。在過去的 12 個月中，該股下跌了 14%。