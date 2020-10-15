全民攝影師？分析師： iPhone 12 Pro只強在相機功能 不划算

蘋果 (AAPL-US) 甫推出 iPhone 12，但已有一些分析師看衰新機，認為蘋果未能解決一大關鍵點：一般消費大眾為什麼非花 1000 美元以上買頂級型號不可？

德國商銀分析報告指出，「過往手機週期中，我們認為蘋果給了強力原因說明，為何科技愛好者應該要追求最高階的機種，即 2017 年的 iPhone X、2018 年的 iPhone XS，以及 2019 年的 iPhone 11 Pro，但我們不認為 2020 年這一點跟過往同樣強勁。」

「我們擔心，這次發布會沒有給足強大理由，一般消費大眾可能會轉向購買 iPhone 12/12 mini，而非 iPhone 12 Pro/Pro Max。」

蘋果此回推出 4 款 iPhone 12，分別為售價 799 美元的 iPhone 12、699 美元的 12 mini、999 美元的 12 Pro、1099 美元的 Pro。

然而，這些機種間最大差異似乎只在相機功能和儲存容量。德國商銀分析師指出，蘋果未能在這 4 款的晶片、電池壽命或螢幕技術上展現出差別。



iPhone 12 和 12 Pro 最明顯差異是 Pro 多了一個鏡頭。Pro 總共 3 個鏡頭，分別是廣角、超廣角和長焦鏡頭，具備全新的光學影像穩定功能 (OIS) 和光學雷達科技，可以增強 AR 功能並在低光源下使用「人像」模式拍出聚焦主題、模糊背景的照片。

這些功能對認真想拍好照片的攝影師來說非常重要，但並非一般消費大眾都想當攝影師。去年假期購物季最暢銷的蘋果手機是 iPhone 11，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 討論到 iPhone 11 時直言，「公司定價正確。」

蘋果發布大會過後，瑞銀在研究報告中估計，2021 財年 iPhone 整體銷售量中，僅有 25% 將屬於 Pro 機種，另外 38% 則是較低價位的機種，因為 Pro 機種的起價就要 999 美元。

Raymond James 週三分析報告指出，「有鑑於 iPhone 12 提供的所有功能，iPhone 12 Pro 的價值定位基本上就是相機的品質，其相機品質似乎真的令人讚嘆，但這也是 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 之間唯一的差別。」