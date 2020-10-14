〈蘋果新品發表〉法人對Q4銷量看法不同調 買氣估將遞延至明年Q1

蘋果 (AAPL-US) 發表最新搭載 5G 的 iPhone12 系列手機，國內投顧法人陸續出具相關研究報告，元大投顧認為，iPhone 12 第四季出貨量可達 7000 萬支，但短期對台灣供應鏈股價較無影響，若新機種預購順利，預料 iPhone 12 銷量將於明年第一季大增，蘋概股明年第一季可望淡季不淡，不過富邦投顧則下修第四季生產量，預估僅 5700 萬支，同樣預期銷量成績將遞延至明年第一季。

富邦投顧指出，最新與供應鏈討論 iPhone 12 系列狀態，得出今年生產預測 5700 萬支的結論，此預測略低於先前預測的 6000 萬支，也較市場同業預測的 7000 萬支低，主要原因是 EMS 廠今年只有 11-12 月僅 2 個月的產期，低於以往機種通常有 4 個月，不過，也同步將明年第一季的 iPhone 生產預測從 5100 萬支、年增 31%，調高至 5550 萬支、年增 42%，預料 iPhone 12 銷量將於明年第一季大增。

元大投顧則指出，iPhone 12 定價、功能與預購日期皆符合預期，但蘋果今年對各供應商壓價嚴重，推估對台灣供應鏈短期股價較無影響，市場將會等待新機預購狀況去判斷接下來市場動向，若預購順利，則有望使蘋概股明年第一季淡季不淡。

元大投顧進一步說明，市場將由預購熱度推估高階市場需求是否陸續回溫，就各國解封後的手機銷量和重點大國的每月經濟數據來看，推測整體經濟雖穩健回復，但高階需求應還需要時間，預料回溫時間點將落在明年下半年。

不過，由於此次蘋果入門款與中階手機因價格比以往親民，且中階手機還有新功能的誘因下，有望撐起今年在供應鏈布局新機約 7800 萬支的銷售計畫，其中，iPhone 12 第四季出貨量可達 7000 萬支。

統一投顧則認為，由於蘋果近期的低價策略成功，最看好 iPhone 12 將是主力銷售機種，對整體下半年 iPhone 新機出貨量維持原先預估 7000 萬支。