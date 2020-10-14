〈美股早盤〉市場關注財報、疫苗進展 主要指數小幅開高

美股主要指數週三 (14 日) 小幅開高，道瓊工業指數漲 42 點或 0.15%，那斯達克指數漲 0.18%，費半漲 0.4%，標普 500 指數漲 0.1％。

美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 以及高盛 (GS-US) 週三 (14 日) 盤前公布財報，前兩者因獲利下滑且未達預期，早盤分別跌 2.8％和 1.8％，高盛因獲利營收優於預期，早盤股價升 1.4％。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週二 (13 日) 表示，將在下週向參議院提出約 5000 億美元的紓困法案，內容包含向學校提供資金、恢復小型企業的薪資保護計畫，以及擴大失業保險等，此提議隨後遭到民主黨否定。

對此，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 說：「我們確實需要達成協議，但不是透過打折的方式。」強調不會接受共和黨人提交的這份紓困草案。

疫苗消息部分，繼嬌生 (JNJ-US) 週一 (12 日) 喊停新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗臨床試驗，美國製藥商禮來 (LLY-US) 週二 (13 日) 以潛在安全疑慮，宣布暫停該公司的疫苗臨床試驗。

禮來發言人表示，為確保受試者健康，負責監督臨床試驗的獨立資料安全監督委員會 (DSMB) 建議暫停試驗。禮來早盤下跌 0.02％。

截至台北時間週三 (14 日)21 時許：

道瓊指數上漲 42.11 點或 0.15%，暫報 28721.92 點

那斯達克上漲 20.9 點或 0.18%，暫報 11884.79 點

標普 500 上漲 4.25 點或 0.12%，暫報 3516.18 點

費半上漲 9.98 點 0.41%，暫報 2440.11 點

台積電 ADR 下跌 0.40% 至每股 89.28 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.717%

紐約輕原油上漲 1.62% 至每桶 40.85 美元

布蘭特原油上漲 1.51% 至每桶 43.09 美元

黃金上漲愛 % 至每盎司 1912.50 美元

美元指數下跌 0.21% 至 93.335 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

高盛 (GS-US) 早盤上漲 1.44％，至 213.84 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：107.8 億美元，年增 30%，優於 Refinitiv 預期的 94.6 億美元

淨利：36.2 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：9.68 美元，優於 Refinitiv 預期的 5.57 美元，去年同期為 4.79 美元，

固定收益、貨幣和大宗商品業務 (FICC) 營收：25 億美元，年增 49%，優於 FactSet 預期的 20.3 億美元

股票交易業務營收：20.5 億美元，年增 10%，優於 FactSet 預期的 20.2 億美元

美國銀行 (BAC-US) 早盤下跌 2.81％，至 24.25 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

淨利：49 億美元，年減 16%，季增 38%

EPS： 51 美分，低於去年同期的 56 美分，高於分析師預期的 49 美分

營收：203 億美元，低於分析師預期的 208 億美元，年減 11%

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 2.16％，至 566.05 美元。

Netlix 證實將取消美國用戶的免費試用服務，並嘗試導入吸引潛在會員的全新機制，以擴大用戶基礎。目前 Netflix 已取消多數國家的首月免費試用服務。

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PPI 年增率報 0.4％，預期 0.2％，前值 - 0.2％

美國 9 月 PPI 月增率報 0.4％，預期 0.1％，前值 0.3％

美國 9 月核心 PPI 年增率報 1.2％，預期 0.9％，前值 0.6％

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.4％，預期 0.2％，前值 0.4％

藍線：美國 PPI 年增率，綠線：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示：「今天的市場幾乎處於休息狀態，持續在消化近期漲幅，同時為財報季做準備，而紓困方案協商依舊反反覆覆，似乎沒有任何進展。」

滙豐私人銀行 (HSBC Private Banking) 全球首席市場策略師 Willem Sels 表示：「收入預期依舊相當保守，但已開始回升。」他認為，任何與招聘或裁員計劃有關的消息，都將變得非常重要，企業啟動招募意味著強勁反彈即將開始，有助於刺激消費支出，成為經濟復甦的重要驅動力。