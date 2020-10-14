〈蘋果新品發表〉一文統整：2020蘋果第二波秋季發表會 iPhone 12全系列亮相

蘋果 (AAPL-US) 13 日甫結束今年第二波秋季發表會，一口氣推出 4 款 iPhone 12，且每一款都支援更新更快的 5G 通訊網絡。

另外，蘋果也宣布一款新智慧音響「HomePod Mini」，以及 MagSafe 配件，以磁石吸附在 iPhone 上。

以下摘要今日發布大會的一些重點：

1. 4 款 iPhone 12

新款 iPhone 12 有多種顏色可選

4 款均搭載 A14 晶片、5G 網速、強調 4 倍耐摔的超瓷晶盾，非一般智慧手機選用的玻璃面板，且拿掉了正下方邊框的耳機 / 充電連接埠，改用 MagSafe 充電器吸附在機身後方無線充電。

Pro 系列的光學雷達掃描儀透過測量光束從物體折返所需的時間，建立使用者所在空間的深度測繪圖，可帶來更逼真的擴增實境 (AR) 體驗，例如直接分析使用者所在的環境，轉換為熱帶雨林場景。

光學雷達也強化了 Pro 相機，包括在低光源下的自動對焦速度，最快可達 6 倍，佐以光學雷達深度測繪圖，使廣角相機能拍出「夜間」模式人像，亦即低光源下也能拍出背景朦朧化、主題突顯對焦清晰的照片。

iPhone 12—— A14 仿生晶片、5G 網速、螢幕 6.1 吋、售價 799 美元。

本週五開始預定，10 月 23 日開賣。 iPhone 12 Mini.—— A14 仿生晶片、5G 網速、螢幕 5.4 吋、售價 699 美元。

11 月 6 日起接受預訂，11 月 13 日起出貨。 iPhone 12 Pro—— A14 仿生晶片、5G 網速、螢幕 6.1 吋、3 個鏡頭、光學雷達科技、售價 999 美元。

本週五開始預定，10 月 23 日開賣。 iPhone 12 Pro Max—— A14 仿生晶片、5G 網速、螢幕 6.7 吋 (有史以來最大尺寸)、3 個鏡頭、光學雷達科技、售價 1099 美元。

11 月 6 日起接受預訂，11 月 13 日起出貨。

2. MagSafe 配件

MagSafe 配件包括全新保護殼、卡套和充電器，均內含磁石，可直接貼合 iPhone。

MagSafe 充電器

MagSafe 充電器也能同時為 Watch 和 iPhone 充電，且即使沒有完美吸附在手機中央，也可以正常充電，解決了前幾代無線充電器的問題，為目前最貼近蘋果承諾過但宣布終止的項目「AirPower」。

歷代 iPhone「拿掉」的清單： 2016 iPhone 7：獨立耳機孔

2017 iPhone X：Home 鍵

2020 iPhone 12：邊框下方的耳機 / 充電連接孔

3. HomePod Mini 智慧音響

售價僅 99 美元的 HomePod Mini 採用 Apple S5 晶片，可透過 Siri 多台蘋果設備廣播，成為居家對講機。目前 11 月 6 日開始預購，11 月 16 月出貨，每位顧客限購 2 台，但台灣蘋果灣官網預購、發貨日期尚未顯示。