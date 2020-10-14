iPhone12在中國褒貶參半 Canalys大幅上修出貨預測

蘋果 (AAPL-US) 於美國時間 13 日發表了全新 5G 規格的 iPhone12，在中國消費者之間有著兩極評價。而美國的華為禁令，也很可能讓 iPhone 在中國市場受惠。

在蘋果正式公開全新 iPhone 12 系列機種後，相關話題就在社群媒體上引發熱烈討論。像是在中國微博 (Weibo)，「iPhone12」就成為最熱門的關鍵字。

《路透社》週三 (14 日) 報導提到，根據中國《財經》所實施的問券調查，有 9269 人表示會購買 iPhone12，約有 1 萬人表示不會。另外有 5400 人表示還在思考當中。

中國在 16 日開始接受 iPhone12 的訂購，售價落在 5499~11899 元人民幣。其價格也成為話題，有不少人覺得訂價過高。

另外也有許多的微博用戶表示，他們要等華為預定在這個月發表的新機 Mate 40 Pro 公開之後，再決定是否下訂 iPhone12。而這樣的意見也引起眾人留意。

有許多分析師對於 iPhone12 在中國市場的銷售表現感到樂觀，原因在於中國有許多的忠實果粉，正等待 5G 款 iPhone 的推出才要換機。

研調機構 Canalys 負責追蹤中國智慧型手機行業的 Nicole Peng 表示「在中國 ，5G 不算是手機的高階功能，而是必備的。」也由於全新 iPhone 的推出，Canalys 也將今年 Q4 中國市場的 iPhone 出貨量上修至年增 14%，較原本預測的年減 1% 高出許多。

而在中國高階手機市場的競爭當中，華為很可能在美國當局的制裁下受到挫折，而蘋果 iPhone 的銷售也很有可能從中受惠。