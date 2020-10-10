美第三季財報週下周開跑！產業強弱差距將拉大

美股的第三季財報週即將於下周展開，在新冠肺炎衝擊導致產業競爭環境不平等的情況下，財報數字將可看出哪些企業蓬勃發展，哪些又將萎縮和衰落。

儘管大盤屢屢創下紀錄，大型科技股和電商的表現出色，但其他許多產業與企業仍深陷泥沼當中，Rapid Ratings 的執行長 James Gellert 說：「現在的大盤並未反映很多公司的風險，即使股市一片樂觀，但在這之下大量企業面臨危機。」

Boston Private 的資深投資組合經理 Sebastian Leburn 也有相同論調，只表示，標普 500 指數中蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 與谷歌 (GOOGL-US) 便佔 2 成市值，若從平均股價來看並非如此樂觀，相較於標普 500 指數今年迄今 7.6% 漲幅，標普 500 等權重指數卻下滑 1.2％。

2 月迄今標普 500 指數中 500 企業市值變化 (圖: Marketwatch)

據 FactSet 數據顯示，第三季標普 500 指數成份股整體表現預期將較第二季改善，標普 500 整體綜合每股盈餘 (EPS) 本季截至週五的年報酬率預估為 - 20.5％，相較於第二季的 - 31.4% 有所回升。

此外，根據統計，美國企業營收第一季下降 14.1%，第二季更下降 31.4%，但後續跌勢將逐漸放緩，目前華爾街預估第三季整體企業營收仍會下降 12.7%，但第四季營收有望顯著改善。

若以板塊來分，今年來與去年同期相比，標普 500 指數所有 11 個板塊獲利預估都會下滑，能源業降幅最大，驟降 122.7%，其次是工業，下降 60.4%，非必需消費品則減少 36.9%。

不過，華爾街預估，第三季標普 500 指數中有七個板塊表現將有所改善，其中，非必需消費品從 - 52.0% 回升至 - 36.9%，金融也自 - 30.8％上升至 - 18.8%。

隨著經濟逐漸復甦、銷售狀況改善，華爾街預估將有五個板塊營收將成長，醫療產業成長 7.3%，消費必需品成長 2.3% 等。然而，能源業預料持續下滑，約減少 31.5%，第四季降幅有望收斂至 1.4%。

另一方面，Gellert 指出，從財務穩健等級發現，一些陷入危機企業擁有更強的短期違約風險管理和生存能力，其中以處於疫情重災區的西南航空 (LUV-US) 為例，其目前財務穩健等級雖自年初的 91 分惡化至 72，但仍然顯示疫情間強勁的風控表現。