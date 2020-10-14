疫情改變消費習慣 大型量販通路周邊宅大同區拿第一

後疫情時代改變了飲食習慣，根據調查，42% 消費者選擇在家中自己煮，民眾降低非必要接觸的機會、減少外食，選擇到住家周邊量販店、超市購買食材回家烹調，今年前 7 月台北市量販店周邊住宅交易筆數由大同區的「家樂福重慶店」拿下第一，住宅單價落在 59.6 萬元。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計今年前 7 月雙北市大型量販店周邊行情，台北市量販店交易量第一名由大同區的「家樂福重慶店」拿下，住宅價格落在 59.6 萬元。永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，家樂福重慶店位於台北市較早發展的大同區，鄰近市中心，但房價又相對市中心親民。

「家樂福重慶店」周邊交通便捷，公車路線眾多，捷運族也能在 10 分鐘內的步行路程抵達雙連站及大橋頭站，再加上鄰近迪化街商圈、寧夏夜市，周圍也有多處公園綠地，如：戲曲公園、大稻埕公園等，兼兼具綠意、商業及生活機能的環境，成為不少民眾的置產首選。交易型態以電梯大樓為主，熱門交易路段落在民權西路、南京西路、延平北路二段、萬全街。

同期間交易量排名第二名為萬華區「家樂福桂林店」，周邊房價約每坪 54.5 萬元，謝志傑指出，家樂福桂林店鄰近西門町商圈，周邊交通四通八達，聯外可經由環河快速道路連結國道一號、市民大道高架，步行至捷運西門站、龍山寺站、小南門站也僅需 10 分鐘。此外，與中正區僅隔一條中華路，行政辦公機能便利，價格又較中正區實惠，因此也吸引到不少想購入北市門牌的首購族和中正區換屋族進場購屋，偏好購屋路段以康定路、成都路、貴陽街二段及長沙街二段為主。

至於新北市部分，新北市量販店周邊住宅在今年前 7 月交易量第一名的為淡水區的「家樂福淡新店」，住宅均價落在 21.7 萬。謝志傑表示，家樂福淡新店位於淡水新市鎮，鄰近國民運動中心、淡水市民聯合服務中心，周邊還有燦坤、寶雅等，生活機能可說是逐步成熟。且在 2018 年底輕軌綠山線通車後，透過輕軌淡水行政中心站以即可轉乘淡水信義線，讓該區交通更為便捷，學區也有雙語實驗小學新市國小、正德國中。生活機能完善、交通便捷和學區齊全成為買氣來源，加上 2 字頭房價，成為大台北小資族、首購族購屋優先選擇。來客在濱海路一段、新市一路三段、淡金路二段及中山北路。

而第二名為新店區的「家樂福新店店」，住宅均價落在 48.9 萬。謝志傑說明，家樂福新店店一直是新店熱門購屋的生活圈，周邊商家林立，還有建國市場、惠國市場可供民眾採買，商業機能健全。交通部分除了捷運七張站外，也可開車快速連結國道 3 號，通往大台北各區。加上近年寶高智慧產業園區、裕隆城商場進駐，以及預計在 2025 年完工的指標性都更大樓興建案，都為該區帶來了正面影響，吸引許多看好區域保值性與未來潛力的置產族關注。民眾偏好購屋路段位於寶橋路、中興路二段、北新路二段與寶強路。

謝志傑補充，疫情對民眾的生活模式帶來轉變，無論是飲食或是採買的選擇，都與疫情發生前有很大的不同，大型量販店將量販、商店街及餐飲結合，解決民眾降低外出及一次購足的需求，若能就近居住在附近，將能替生活帶來相當程度的便捷性。