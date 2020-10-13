IEA：石油需求將受疫情長期打擊 2023年後才有望恢復

國際能源署 (IEA) 在週二 (13 日) 表示，石油市場將受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的長期打擊，相關需求恐怕將要數年才能恢復，並將在較低水準時就觸頂。

IEA 表示，全球石油消費量在今年史無前例的下跌 8% 之後，如果明年疫情得到控制，則需求將在 2023 年恢復到疫情前的水準。

不過，即使是在這種樂觀前景下，疫情也將會帶來持久的影響。IEA 強調，全球石油需求將在 2030 年左右進入停滯期，需求觸頂的水準將低於去年的預測。

IEA 執行董事 Fatih Birol 表示：「全球石油需求成長的時代，將在未來十年內終結。」

報告中也表示，如果從疫情中恢復的速度較慢，並且經濟持續受到損害，那麼石油需求可能就只剩下幾年的成長時間。

在最壞的情況下，如果疫情長期間得不到控制並阻礙經濟復甦，導致 2030 年全球經濟比目前的預估縮減 10%，那麼石油市場的前景將更加黯淡。在這種情況下，石油消費要到 2020 年代後期才會恢復到疫情前的水平，此後會在低於 1 億桶 / 日時就觸頂。

不過，石油輸出國組織 (OPEC) 則是預測，石油需求的成長將會再持續 20 年，並且預期至 2022 年，石油消費就能恢復到疫情前的水平。

在疫情期間，各國祭出防疫封鎖措施以阻止疫情蔓延，使今年的石油消費量減少。儘管隨後需求有所改善，原油價格隨之上漲，但全球許多地方的疫情仍未緩解，在疫苗尚未出現的情況下，前景不確定仍高。全球能源巨頭英國石油公司 (BP) 預期，到了 2050 年，石油的消費量恐將下跌 50%，最壞的情況下恐將下跌 80%。