〈能源盤後〉供應緊縮狀況解除 各地返回生產 原油跌至一週低點

週一 (12 日) 交易，原油期貨價格收在一週最低點，係因利比亞、挪威和墨西哥灣均將恢復其石油生產工作。

利比亞最大油田的不可抗力因素獲得解除；墨西哥灣在 Delta 颶風過後已經開始重啟生產；挪威解決罷工爭議，當地原油產量也將復甦。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.17 美元或 2.9%，收每桶 39.43 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.13 美元或 2.6%，收每桶 41.72 美元。

道瓊斯市場數據顯示，近週一 WTI 原油和 Brent 原油收盤價均創 10 月 5 日以來最低點。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 在電子郵件中表示，「由於颶風走了，加上挪威罷工事件落幕，投資者更擔心在需求已經受壓抑的環境，供應量再度增加。」

「但隨著颶風季節繼續下去，未來幾週墨西哥仍可能出現更多次生產中斷，這就可能看到價格再次上漲，因為礦工預計將在颶風來臨期間停止生產。」

Delta 颶風上週五襲擊路易斯安那州。安全和環境執法局 (BSEE) 估計，截至週一，Delta 颶風仍讓墨西哥灣 69.4% 石油產能、47.1% 天然氣產能處於關閉。相較之下，週日墨西哥灣 91.01% 石油產能、62.15 天然氣產能處於關閉。

Schneider Electric 大宗商品高階分析師 Robbie Fraser 報告指出，在颶風過後，海上生產已經重啟。

「2020 年的颶風季節可謂創下紀錄，墨西哥灣的生產工作不斷遭中斷，預計引發未來一兩週內庫存數據大波動。」

EIA 原定週三公布的庫存報告，因週一聯邦假日 (哥倫布日) 而推遲至週四公布。

挪威石油生產商上週五與罷工勞工達成協議，終止了這場使北海產量下降 30 萬桶 / 日以上的罷工行動，且該行動先前曾威脅本週將加強壓抑產量。

與此同時，利比亞國營石油公司週日表示，在軍事指揮官解除了長達一個月的封鎖後，最大油田 Sharara 的不可抗力因素已經解除。利比亞國營石油公司沒有揭露 Sharara 油田目前的產量水準，但 S＆P Global Platts 估計，該油田產能約 30 萬桶 / 日。

彭博報導，引述知情者消息，該油田最初生產原油 4 萬桶 / 日，但到下週就可回升至近 30 萬桶 / 日，這不僅讓利比亞的產量倍增，也會讓 OPEC + 的減產工作更加複雜化。

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