〈能源盤後〉中國9月進口大增 WTI重登40美元以上 但恐曇花一現

週二 (13 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油價格自一週低點重新爬回 40 美元關卡以上，係因數據顯示中國原油進口量大增。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，「中國 9 月份原油進口量上升至等量 1180 萬桶 / 日，比前一個月增加 2%，換句話說，市場原本預期初夏瘋狂購買季之後將降溫，但這一點尚未實現。今年頭 9 個月，中國原油進口量年增 12.7%。」

然而，Fritsch 認為，雖然中國需求強勁，但仍不可能抵銷一系列廣泛的長期看跌因素，包括利比亞最大油田重新上線，該國原油產量將在短短幾週內翻升一倍至 65 萬桶 / 日。另外，挪威原油工人罷工事件落幕、颶風過後美國墨西哥灣重啟生產工作，這些也都是週一原油遭拋售的因素。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 77 美分或近 2%，收每桶 40.20 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 73 美分或近 1.8%，收每桶 42.45 美元。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 週二報告指出，「WTI 原油可能現在能重登 40 美元之上，但我不認為能守住這關卡，因為先前上漲是因為受到 Delta 颶風和挪威罷工事件的支撐，現在這兩項風險都已經移除，且利比亞產量日漸增加。」

安全和環境執法局 (BSEE) 估計，截至週二，Delta 颶風仍讓墨西哥灣 43.57% 石油產能關閉，但已較週一改善。週一關閉的產能為 69.4%。

「全球經濟邁入艱困時期，各地防疫限制措施越來越嚴格，原油前景並不樂觀。」Erlam 說。

OPEC 週二公布月報，大致維持今年石油需求前景，估計較去年同期下降 950 萬桶 / 日，達到每日 9030 萬桶。

但針對 2021 年，OPEC 將需求估值調降 8 萬桶 / 日，現在預期需求成長 650 萬桶 / 日，達到每日 9680 萬桶。需求估值調降主要是為了反映已開發市場和新興市場的成長前景較 9 月估計時下降。

另外，IEA 週二公布《世界能源前景》年度報告，指出全球能源需求預計在 2023 年初重返新冠危機爆發前的水準，但前提是新冠病毒在 2021 年獲得控制，且當年全球經濟就返回新冠危機爆發前的水準。

EIA 原定週三公布的庫存報告，因週一聯邦假日 (哥倫布日) 而推遲至週四公布。

根據 S＆P Global Platts 的調查，分析師平均預期上週 (10/9 止) 原油供應量下降 230 萬桶、汽油供應量下降 180 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 供應量下降 250 萬桶。

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