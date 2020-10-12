高盛：美國大選結果不會影響石油樂觀前景

高盛 (Goldman Sachs) 在週一 (12 日) 表示，美國總統大選的結果，並不會影響該行對石油和天然氣前景看漲的前景，並且如果民主黨勝選很可能將是正面的催化劑。

高盛重申了對 2021 年天然氣和石油的樂觀看法，並表示價格上漲的主要驅動力量將取代美國選舉結果。「由於市場對刺激措施進度的預期和美元走軟，使得近期油價反彈，這也表明出若拜登贏得美國大選可能會成為油價上漲的催化劑。」報告中說道。

根據目前的民意調查顯示，總統候選人拜登在全國民調中領先於現任總統川普，不過在部分州的小幅差距，可能將會影響到 11 月 3 日最終的選舉結果。

高盛也補充表示，在拜登及其團隊的領導下，美國石油和天然氣生產的不利因素將進一步增加，監管單位可能會拉升頁岩油的生產成本並減少可開採的頁岩資源。

拜登的氣候優先政策表明，對可再生能源開發的速度將較預期更快速，在這樣的議程下，將需要新的基礎建設，再加上可能推出的大規模刺激方案，都將導致在未來幾年內石油需求的增加。

先前，高盛曾表示，由於通勤的回升、私人交通運輸的增加以及政府通過增加基礎建設支出來改善經濟的努力，將有助於提升全球石油需求，該行預期今年石油需求將下跌 8%，然後在 2021 年反彈 6%，並將在 2022 年前完全恢復到疫情前的水平。