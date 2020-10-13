匯率穩 利差大 外資連續22個月加碼中國公債

中國債券通 12 日發布數據顯示，截至 2020 年 9 月底，境外機構累計持有中國債券 2.94 兆人民幣，較 8 月底增加 1375 億人民幣，持有量約佔中國債券市場餘額 2.96%，而外資已連續第 22 個月加碼中國債券。

受到人民幣長期升值趨勢、高利差、中國公債納入國際指數以及中國政府推出一系列債市對外開放政策等諸多因素影響，外資配置中國債券的步伐愈邁愈大。

市場人士認為，近期人民幣持續升值，中國人行出手調整外匯風險準備金率這一動作有助於調整人民幣升值的節奏和步伐，使人民幣匯率保持穩定，更有利於吸引外資找到合適的時機點做長線佈局。

德意志銀行指出，人民幣債券殖利率水準相對較高，中美利差接近歷史高點，中國 10 年期公債比美國 10 年期公債高出 250 個基點，同時人民幣匯率呈現穩定，加上主管機關推出一系列政策加速債券市場改革開放，提升外資投資中國市場的便利性和有效的風險管理，這都增加外資持有中國公債的意願。

資料來源: wind

至於中國人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 20% 下調為零，開源證券認為這不會影響外資買進中國公債的腳步。

因為中國人行此舉只是在引導市場短期預期，控制人民幣近期漲幅過大的現象，使人民幣升值速度在短期內減緩。

實際上，在一般市場平穩運作之下，匯率和利率之間並無相關性。而兩者之間會出現明顯相關性時，通常是經濟基本面和貨幣政策同時對兩者產生影響。在經濟基本面和貨幣政策並未發生太大變化時，只用政策性手段將人民幣升值速度改變，不一定會影響利率市場。

