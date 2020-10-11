人行阻升人民幣 將外匯風險準備金率降至零

由於人民幣匯率近期出現一波強勁升值走勢，在十一長假後在岸人民幣升破 1 美元兌 6.7 人民幣，較前一個交易日約 1000 基點，創去年 4 月以來新高，同時離岸人民幣則逼近 6.69 關卡。為防人民幣呈現單邊升值趨勢，中國人行宣布自 12 日 (周一) 起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 20% 下調為零。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣匯率日線走勢

分析師表示人行將遠期售匯的風險準備金率從 20% 降到零，意味企業進行遠期購匯的成本就會下降。在其他因素不變的情況下，會增加企業利用遠匯買進美元的意願，增加外匯市場的需求，也可望減輕人民幣近期強升的走勢。

近期中國人行調整外匯風險準備金率的時間點是在 2018 年。當時人民幣受到美中貿易戰與國際匯市變化等因素影響，人民幣曾出現一波貶值。為防人民幣出現失序性貶值，促進金融機構穩健營運，人行自 2018 年 8 月 6 日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從零調整為 20%。

中國中信證券表示人行此舉顯示央行不追求單邊升值走勢，人民幣匯率保持合理水準是主要目標。八月份以來受到弱勢美元影響，包含 Fed 改變貨幣政策，市場預期在未來在一段期間 Fed 將不會升息，刺激人民幣最近一兩個月已累計較大的升值幅度。

中國中信證券認為考量到現行人行貨幣政策的匯率目標仍然是保持人民幣合理均衡，那麼在人民幣累計升值幅度已經過大的時候，就有必要進行調節。所以，透過下調遠期售匯業務的準備金，可以進一步平衡外匯市場的供需，進而穩定人民幣匯率。

展望後續人民幣匯率走勢，許多專家認為，進入第四季由於美國大選進入白熱化的關鍵階段，美元指數的波動性會增加，加上中國人行有意阻升，因此人民幣匯率在短期出現回貶機會較大。但以長期角度來看，人民幣匯率仍可望保持匯改以來緩步升值的趨勢。

