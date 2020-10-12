中美聯手掀起驚濤駭浪！隱藏的寶藏何處尋？

儘管疫情還未過去，但市場似乎已開始回暖。畢竟冬去花敗、春暖花開，疫苗總會出現、疫情總會過去。而在後疫情時代，其他影響全球市場的訊息開始顯現。或者說，疫情只是突然打亂市場的黑天鵝，本早就該主宰 2020 年全球市場的事件終於開始發力。

1. 中美貿易戰

最引人關注的，當然還是中美貿易戰。這場始於 18 年的兩國競爭勢必將影響未來十年的國際局勢，一個新時代正在緩緩拉開序幕。眼下「中國牌」已經成為美國大選的核心議題。川普稱拜登為「北京拜登」，拜登還嘴川普對華軟弱。

可以預見的是，不論鹿死誰手，對華強硬已是美國未來中短期的基本國策。從這個角度說，中美貿易戰對人類的影響將遠大於這場疫情。受此影響，黃金開始進入史上第三輪牛市。

在全球央行降息、疫情肆虐、地緣政治危機的多重影響下，黃金在本輪牛市一度達到歷史最高的 2075 美元 / 盎司，之後雖然出現回調，但仍然處於歷史高位。

黃金在歷史的前兩輪牛市分別上漲了 2000% 和 700%。而截至 8 月 31 日，本輪牛市漲幅僅有 68.54%，未來上漲空間充足。

我們運用了與黃金相關度較高的美國實際利率、美聯儲資產負債表、馬歇爾 K 值發現，黃金的上漲趨勢仍然值得期待，且漲勢至少維持到 2021 年 3 月。

2. 美國大選

在疫情期間對全球市場失控之後，川普捲土重來，他誓要證明「一通操作猛如虎，漲跌全看川普」起碼還有四年的保質期。在被疫情搶去了大半年的 C 位後，美國大選終於重新成為 2020 年最值得市場關注的消息。

目前，拜登在民調上對川普有著不小的領先，領先幅度遠大於當初希拉里對川普的優勢。

但川普仍然不是沒有機會。

一方面，川普有著 16 年逆民調取勝的先例。有相當一部分的川普支持者自己也覺得支持川普很丟人，因此在面對民調機構的調查時，他們往往違心地對川普表示唾棄，可當真投票時，卻又「口嫌體正直」。這意味著，有關川普的民調很可能並不太準。

另一方面，兩位總統發言人還沒有開始辯論，第一次辯論將在 9 月 29 日，由見多識廣的那位華萊士先生主持。現場辯論，這無疑是川普的主場。拜登能做到不在辯論現場睡著就算超額完成任務。因此，在辯論之後，雙方的支持率也很可能出現逆轉。两位不同的候选人，自然也有着截然不同的施政方略。不同的施政方略則對應利好不同的股市板塊。

川普

利好：金融、能源（尤其是原油和天然氣）、防禦、醫療

利空：能源（尤其是可再生能源）、信息技術（特別是大型高科技股）

中性：可選消費、消費必須、材料、信息技術、通信

拜登

利好: 能源（尤其是可再生和清潔能源）、醫療、工業、材料

利空：能源（尤其是原油和天然氣）、信息技術

中性：可選消費、消費必須、通信

另外，數據表明，標普 500 指數的跨行業影響在大選前幾個月高於平均水平 71%，這意味著，在大選前後美股有著很不錯的入場機會。如果從大盤整體來看，更傾向於減稅的川普當選會更有利於股市的發展。

3. 經濟復甦

疫情降溫後，全球經濟也開始復甦。隨著全球貿易回暖，超級油輪的運費率在 9 月第一周呈上升趨勢，中東海外到中國的運費率單日增長近 85%。

美國能源信息署預測，原油供給和需求將在 2021 年進入平衡狀態，這個預測與 OPEC 基本相同。我們知道，在今年供給需求最為扭曲之時，油價一度暴跌至負 37 美元。而隨著供給需求曲線恢復正常，油價也勢必出現反彈。

我們預計，WTI 原油價格上行空間可能限於第三季度高位 45 美元左右並持續到明年第一季度，而如果需求持續低迷，則油價亦有可能下探至 33 美元位置。

疫情這隻黑天鵝的羽毛蓋住了 2020 年市場的陽光。遮天蔽日下，整個市場陷入癲狂。眼下，羽毛已被吹動、陽光已從縫隙中透出，2020 也開始露出其本來面目。那麼，在 2020 年最後一個季度，我們的賺錢機會究竟在哪裡呢？

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