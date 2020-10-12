〈每日外資外匯觀點〉美元短期反彈結束 空頭重新布建部位

美元上周急漲急跌後，美元指數創近三周新低，周一亞洲盤交易時間因逢美國哥倫布紀念日市場交投清淡，美元指數進一步下跌至 93.05 附近，本周市場關注美國公布 CPI、零售銷售等數據公布及英國脫歐談判截止期限到來。

投資人正擴大押注民主黨總統候選人拜登將贏得美國總統大選，並在大選後推出財政刺激措施，使得市場風險情緒升溫，美元指數上周跌幅近 0.8%，。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

原子資產管理 (香港) 從技術面來看，美元指數周線再回落至 4 周及 9 周均線下方，空方動能較為強勁，短期反彈結束將向下探底，建議可逢高做空。

英國《金融時報》認為，美國國內儲蓄的驟降和經常帳赤字的擴展之間存在嚴重相互影響，目前國內淨儲蓄率為 - 1.2%，經常帳赤字占 GDP 的比重為 - 3.5%，這些跡象顯示，美元或許將大規模崩盤，預期到 2021 年底跌幅下看 35%。

道明證券指出，市場正在美國大選前夕重新布建美元空頭部位，現在市場正加大定價「藍色浪潮」的力道，並視拜登執政將有利於經濟復甦。

CIBC Capital Markets 外匯策略北美主管 Bipan Rai 表示，看來白宮需要達成協議的緊迫感增強，但關鍵是參議院的共和黨人是否願意達成協議。而在經濟刺激計劃能否通過的問題更加明朗之前，經濟恐怕將處於停滯狀態。

墨西哥和俄羅斯被認為是受川普對外政策影響最大的兩個國家，隨著川普在民調中持續落後，投資者也開始押注拜登會獲勝。GAM 新興市場債券基金經理 Paul McNamara 表示，投資者押注在拜登當選後增加刺激措施將有助於提振墨西哥對美國的出口，且有可能對俄羅斯實更嚴厲的制裁，過去三個月來，墨西哥比索已上漲 6% 以上，俄羅斯盧布則下 8%。