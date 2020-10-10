Fed官員：若美國經濟復甦放緩 我們將擴大QE

週五 (9 日) 芝加哥聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of Chicago) 總裁埃文斯 (Charles Evans) 表示，如果經濟復甦放緩，聯準會 (Fed) 將擴大量化寬鬆 (QE) 力度。

埃文斯提到：「如果經濟情況變得更糟，如果復甦變得更慢，我認為我們仍將維持下限為零的利率，但我認為我們還會繼續購買更多資產，並希望政府也提供更多財政支援。」

談到量化寬鬆時，埃文斯表示，目前在資產購買方面仍有相當大的靈活性，如果有必要的話，這讓我們能夠靈活地提供更多的寬鬆政策，但還需要更多的對話，可能討論新 QE 政策的規模有多大。

埃文斯提到：「我相信，接下來利率會議上我們將討論，如何說明進行中的資產購買？那些條件才能改變我們資產購買、改變我們的投資方式？」

華爾街分析師表示，儘管埃文斯對聯準會不會採取負利率政策缺乏信心，這讓人有些困惑、對美國的銀行來說也相當不祥之兆，但有關一旦美國經濟再度探底，就會出台更多量化寬鬆政策的暗示，正是市場多頭希望聽到的。

除了埃文斯，近期也有 Fed 官員支持擴大 QE 的言論，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週四表示，他願意支持增加 Fed 的資產購買規模，但與財政措施的影響相比是相形見絀。

羅森格倫表示：「我們能夠將 10 年期美公債利率或抵押貸款利率壓低的幅度是有限的，這不是說我們不應該這樣做。但在利率已很低的情況下，影響的程度可能遠遠低於我們的期望，這就是為什麼大家都會聽到 Fed 主席、官員們呼籲採取更多的財政政策。」

Fed 資深經濟學家兼金融穩定部門副主管 Michael Kiley 發表研究指出，Fed 無法進一步降息，將使新冠疫情帶來的衰退加倍，這使他們需要大規模量化寬鬆，才能抵消這一影響。

Michael Kiley 研判，Fed 需要購買相當於美國 GDP 30% 的債券，即 6.5 兆美元，來達到此一目的。基於今年 3 月以來，Fed 已經購買了創記錄的 3 兆美元的債券，也意味者未來還要再進行 3.5 兆美元的寬鬆才足夠。