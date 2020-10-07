川普回白宮有戴口罩？庫德洛：不能說得太具體

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週三 (7 日) 表示，川普總統已於週二返回白宮橢圓形辦公室，但他拒絕透露川普回白宮期間是否戴了口罩。

川普在 10 月 1 日宣布染疫，外界擔憂已出院的川普仍具傳染力，對他人構成風險。按美國疾病管制與預防中心 (CDC) 指導方針，新冠患者自發病起 10 至 20 天之間仍可能繼續傳播病毒 (Covid-19)。

庫德洛週三接受外媒專訪時透露，川普回白宮橢圓形辦公室 (圖片：AFP)

庫德洛週三接受外媒專訪時透露，川普總統昨天實際上在橢圓形辦公室露面過，他有做好額外預防措施，他身體恢復狀況變得越來越好。

被問到是否川普有配戴口罩回白宮？庫德洛回應，不能說得太具體，這是政府高層的工作。

庫德洛稱，正如您所看到的那樣，川普大多時間配戴口罩，其他與橢圓形接觸的人皆是，人員進出或如大家所料受到限制，但還有其他預防措施，白宮已採取的其他措施。

但是白宮反駁庫德洛言論，白宮發言人 Ben Williamson 回應：「雖然川普總統週二想待在橢圓形辦公室，但他不在那裡，他回到了官邸工作，如果在接下來的幾天，川普要前往橢圓形工作，相關安全預防措施正部署中。」

川普週二推文高呼，他將按計畫參加 10 月 15 日佛州邁阿密舉行的第二場總統大選辯論會中，對手拜登回應，如果川普仍具有感染力，兩人應推遲辯論。

拜登稱：「我認為，如果他體內還有新冠病毒，我們就不應該進行辯論。我們將必須遵循非常嚴格的準則。美國有太多的人被感染了，這是一個非常嚴重的問題。」

白宮近期陸續傳出有人確診，9 月 26 日白宮玫瑰花園舉行的大法官提名記者會、相繼傳出確診消息，加上川普與拜登首場辯論大會在場的相關人員，目前已知超過 32 人確診。

福西在接受美國大學肯尼迪政治聯盟的採訪時說：“看看白宮本週發生了什麼。” 當他被問到他對人們如何與認為大流行是騙局的親戚討論預防措施時有何建議。

美國傳染病專家福奇表示：「這就是現實情況！每天都有越來越多的人染疫，這不是一場騙局。當您看到這樣的情況時，這是一種不幸的情況，因為白宮這情況原本是可以避免的。」