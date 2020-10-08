受惠電動車市場推升 全球鋰需求有望至2024年成長1.5倍

根據全球數據公司 (GlobalData) 的報告顯示，至 2024 年，全球鋰需求預期將成長約 1.5 倍，主要受惠於電動車電池產量有望實現 4 倍的成長。

報告中預估，受惠於電動車市場的推升，全球鋰需求將從 2020 年的 47,300 公噸增長到 2024 年的 117,400 公噸，複合年增率為 25.5%。

GlobalData 的高級礦業分析師 Vinneth Bajaj 表示，受惠於需求的增加，也將帶動鋰產量的增長，預計鋰產量將從 2020 年的 58,800 公噸增長到 2024 年的 134,700 公噸。

鋰被認為是 21 世紀的能源金屬，可用於玻璃、石油化工、冶金、電池、航空航天等領域。鋰對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要。鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。

報告中也預估，電動車的年產量將從 2020 年的 340 萬輛攀升至 2024 年的 1270 萬輛。屆時，中國會是主要的成長市場，將推動全球鋰需求、電池產能以及電動車的銷售。根據 Bernstein 的數據，中國已經是全球上最大的電動車市場，去年該國生產了 100 萬個電池供電車型。

Bajaj 說道：「中國當局積極提升電動車的銷量，目標是到 2025 年使電動車銷量在總新車銷量的占比達到 20%，大幅高於 2019 年的 5%。該國也決定分階段削減電動車補貼直到 2022 年，而不是在 2020 年直接取消，將有助於為國內市場乃至全球電動車市場帶來實質性的推動。」