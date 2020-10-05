特斯拉10年電車目標推升鋰原料需求 三家供應商受惠

特斯拉 (TSLA-US) 喊出 2030 年出貨 3000 萬輛電動車目標，以及電池自給計畫，電動車趨勢漸趨明朗，意味著電池關鍵原料鋰 (Lithium) 潛在需求將大幅成長，相關鋰礦供應商有望因此受惠。

目前全球鋰的年產量約為 40 萬噸，約能滿足 200 至 300 萬輛的電動車原料需求，其中只有 3 成的鋰金屬被用於電動車領域，若屆時要達成特斯拉 3000 萬輛目標，鋰產能恐須提高 10 倍，其中還不包含其他車廠的需求。

為了達成長期目標，特斯拉近期不斷布局鋰礦，上周特斯拉就與澳洲礦商 Piedmont Lithium(PLL-US) 簽訂的 5 年鋰礦供給，並宣布自行切入鋰礦開採。

不過，就目前而言，特斯拉向 Piedmont 取得的 6 萬噸高純度鋰，僅能製造 15 萬至 20 萬顆電池，遠不及特斯拉定下的計畫，對此，巴隆周刊 (Barron's) 指出，隨著電車趨勢拉升鋰的需求下，其他鋰礦商如 Albemarle(ALB-US)、智利化工礦業 (SQM-US) 與 Livent(LTHM-US) 等，營運都將有很大的成長空間。

此外，鋰原物料價格，自 2016-2019 年間產能暴增後，目前已在低點徘徊許久，Piedmont Lithium 執行長 Keith Philips 也在媒體訪問中表示，鋰價格有望因此走出景氣低谷，進入下一個景氣循環。

其中，Albemarle 除鋰礦開採外還涉及阻燃劑、煉油廠催化劑等溴產品，多產品組合下可避免單一產品過度仰賴鋰的風險；智利化工礦業 (SQM) 的鋰礦地點分布在智利，並使用鹽水技術萃取鋰礦，主要業務為肥料產品。

另外，Livent 則是三家鋰礦商中最專注於提供鋰電池的供應商，鋰礦開採主要遍及阿根廷、美國、中國等地，華爾街也預估，Livent 受鋰銷量上升助攻，未來 3 年營收有望來到平均雙位數的增幅，成為未來鋰需求暴增趨勢中最大受惠的企業。