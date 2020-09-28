量產電池有望 特斯拉與澳洲鋰礦商達成5年供應協議

據報導，澳洲鋰礦生產商 Piedmont Lithium 已與特斯拉 (TSLA-US) 簽署了為期 5 年的協議，將為特斯拉提供高純度鋰礦石，也意味著特斯拉距離電池量產更近一步。

根據協議，Piedmont Lithium 將在 5 年中，向特斯拉供應該公司每年在美國北卡羅來納礦床中開採的 16 萬噸高純度鋰礦石的三分之一，相當於 5.3 萬噸高純度鋰礦石。

特斯拉執行長馬斯克曾在推特上表示：「特斯拉對於軟體授權、動力總成和電池的供應抱持開放的態度。我們持續致力於加速可持續能源領域的發展，而不是壓垮競爭對手。」

特斯拉如今與松下電器公司 (Panasonic) 擁有一家電池合資企業，並且也會從中國的寧德時代 (CATL) 和南韓的 LG 化學採購電池。特斯拉計劃通過「Roadrunner」計畫，在加州弗里蒙特的工廠建立自己的電池製造廠。

電池是電動車 (EV) 最昂貴、也最重要的組成部分。南韓首爾大學教授及電池專 Park Chul-wan 表示：「來自特斯拉的電池供應，可能將降低新創電動車製造商的進入門檻，對擁有自己平台的傳統汽車製造商構成潛在威脅。」此外，他也表示：「如果該戰略成功，將增加電動車市場對特斯拉的依賴。」

風險投資專家、前臉書高管 Chamath Palihapitiya 則表示，特斯拉未來的成長將不是依靠電動車，而將是可再生能源零件組。他認為，人們正在面臨淘汰傳統汽車並轉向電動車的巨大轉變，並以此來為特斯拉進行股價的定價，在這樣的趨勢帶動下，特斯拉因此獲得巨大的市占率，該公司「市值將高達數兆美元」。