東奧組委會：賽事精簡後可減少300億日圓開銷

日本東京奧運暨帕奧的組委會，於 7 日 (週三) 晚間表示，已向國際奧林匹克委員會 (IOC) 的理事會提出報告。延至 2021 年 7 月舉辦的賽事在精簡之後，將可省下 300 億日圓的支出。

東奧組委會表示，由於大會已做好 9 成準備，要削減支出有困難之處，在金額方面的效果有限。今後也會努力進行削減。

在東奧組委會所提示的項目當中，在減少部分觀眾席、照明設備及售票處等安排下，約可省下 150 億日圓。組委會相關的辦公室及工作人員招募時期在重新評估後，約可省下 30 億日圓。比賽場地及選手村等處的裝飾在重新評估後，約可省下 10 億日圓。賽事期間的工作人員預計在減少 10-15% 之後，可省下 10 億日圓。還有聖火傳遞的營運方式，在減少車隊及工作人員數量後，也大約可省下 8 億日圓。

原本在東奧延後舉辦的問題上，於一開始時有意見指出追加費用將高達 3000 億日圓。主辦單位也強調他們已盡了最大努力，就算只能省下 1 日圓也好，也會持續努力刪減費用。

在賽事預算的編列方面，東奧組委會也會將這回的刪減效果反映在賽事延後的追加費用上，預計於年底公布細節。

也由於來自贊助商的贊助金、還有門票收入難以出現大幅增加的緣故，東奧組委會也會在今後，就費用的分擔問題，與主辦城市的東京都政府及日本中央進行協議。並且希望在預算公布前後，費用分擔能有明確結果。