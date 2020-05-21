國際奧委會主席：東奧若明年無法舉行 會考慮停辦

國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 於 20 日，在接受英國媒體採訪時表態，因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而延期的 2020 年東京奧運，如果無法在 2021 年舉行的話就可能停辦。

巴赫在 20 日接受英國廣播公司 (BBC) 採訪時，針對相關提問作出了上述表示。巴赫也在訪談時提到，他信賴專家，也會基於專家建議，有必要在恰當的時刻作出適當的判斷。

東京奧運的最新賽程是安排在 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日。巴赫說道：「這個世界在 1 年 2 個月後 (東京奧運開賽) 會處於什麼樣的狀況，沒有人會知道。」他的這番言論也被解釋為，如果肺炎疫情到屆時仍留下影響，奧運開賽也恐有難度，這也意味著確保參賽選手及觀眾們的健康安全是第一優先。

國際奧委會主席巴赫：東奧若無法在明年舉行會考慮停辦 (圖片：AFP)

如果東京奧運能如期在 2021 年的 7 月開賽，在經過 6 個月的時間後也將迎來 2022 年的北京冬季奧運。巴赫向 BBC 透露，日本首相安倍晉三也曾經向他表示，對日本而言，奧運在 2021 年夏天開賽是「最後選項」。巴赫表示「他能理解日本夥伴們的想法，東京奧運無法與未來的奧運賽事重疊。」這也等於排除了冬季奧運與夏季奧運在同一年舉辦的可能性。

巴赫也強調，東奧執委會無法一直聘僱 3、5 千名的工作人員。還有在每年變更主要賽事的賽程也是不可能的事情，更是沒有辦法讓選手們一直處於不安狀態。