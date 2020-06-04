2020 年夏季的東京奧運、帕奧因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，延後到明年 7 月 23 日及 8 月 24 日舉行。東京都的小池百合子知事在週四 (4 日) 表示「會和中央及東奧執委會合作，朝著合理化及簡化的方向進行。」

東奧賽事延期舉辦的費用，預估高達 3 千億日圓左右。東京當局與執委會，打算透過簡化賽事典禮，並對海外賓客進行人數限制等作為，來刪減相關的延辦成本。

東京奧運為刪減延辦成本 擬簡化典禮、限制賓客人數 (圖片：AFP)

小池百合子認為「相關作法需要得到國民理解並取得共識」，對費用刪減進行表態。

此外，日本官房長官菅義偉也在週四 (4 日) 上午的記者會上提到，他知道在國際奧林匹克委員會 (IOC) 與東奧執委會的主導下，正在檢討賽事簡化的相關事宜。不過他也說道：「還沒有在方針上作出決定的事實。」

菅義偉也另外提到「對運動員及觀眾而言，讓賽事安心、安全的舉辦也同樣極為重要」，「會持續關注檢討狀況。也會與 IOC、執委會，還有東京當局等來確實合作。」

直到目前，日本首相安倍晉三曾數度強調「希望以完全形式來舉辦東奧」。東京當局與執委會也在去年 12 月時公布了東奧的預算計畫，舉辦經費約為 1.35 兆日圓。而隨著賽事延期，也預估在競賽場館的變更等，將會產生高額的追加費用。為此，東京當局與執委會、IOC 等，也共同著手重新檢討賽事的整體營運計畫。