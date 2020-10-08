專家：全球迄今已有40多家航空公司倒閉 未來幾個月將有更多

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，全球航空備受衝擊，據旅遊數據公司 Cirium 的報告顯示，今年迄今，全球已經有 43 家航空公司倒閉，並且在未來幾個月中，恐有更多的航空公司面臨倒閉。

報告中指出，自今年 1 月以來已經有 43 家航空公司倒閉，相較之下，2019 年全年倒閉的航空公司數為 46 家，2018 年為 56 家。根據 Cirium 的定義，若航空公司已經完全停止運營或暫停業務就視為倒閉。

航空分析機構 Sobie Aviation 分析師 Brendan Sobie 表示：「如果沒有政府的干預和支持，航空業就會在這場疫情危機爆發的前六個月就陷入大規模破產。不過幸好由於政府的援助，目前破產數還在可控範圍內，使航空業有了更好的生存機會。」

Cirium 的全球諮詢主管 Rob Morris 則表示，儘管有了來自政府的財政援助，但 2020 年剩餘時間內的前景依然並不樂觀。他表示，許多航空公司的破產通常發生在一年當中的最後幾個月，因為第一和第四季通常是最困難的，航空業大部分營收來自於第二季和第三季。

Morris 表示：「我通常會形容航空公司是在夏季花費大量時間來建造戰備基金，以便他們能夠在冬季生存。不過，如今航空公司的目標是不惜一切代價生存，評估並等待 2021 年夏季是否能帶來解決方案或更高的需求。」

此外，他也表示，由於大多數地區的需求復甦停滯，航空公司仍在努力賺取營收和現金流，預計在 2020 年最後一季和 2021 年第一季會看到更多的相關企業倒閉。

國際航空運輸協會 (International Air Transport Association) 在 7 月時曾表示，航空客運量可能要到 2024 年才能恢復到疫情前的水平。