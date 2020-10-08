【Wen姐筆記】再搶13000決戰門票？看外資認錯力道

國慶日前夕，台股多頭終於逆轉頹勢，新台幣匯率不再只是唱獨角戲，台股也獲得外資再買超 57 億元，並出現連 4 買。加權指數昨日以 12746.37 點作收，成交值 1649 億元，第 2 天站穩月線。台股是否成功反彈轉回升? 再度挑戰 13000 點? 今日與下周得先搶到 13000 點決戰權門票，最重要戰略位置為 12865 點! 關鍵點位為 12777、12831 與 12865 點。

台股如今日開高，12800 點關卡將是今天重要攻防區，12777 點為重要護城河，而 12800 點能否確定站穩，不僅得收復 12814 點，最好連 12831 點一併收復! 12865 點則是挑戰 13000 點關卡最重要的戰略位置，攻下才有機會挑戰 13000 點。而台股如能持續軋空，12900 點關卡兩端哨站為 12888 與 12909 點，最好能夠一併收復!

不過如 12777 點未能站穩，意味空方仍在 12800 點之上埋伏抵抗，需提防回測 12747 與 12700 點關卡，12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點，也是多方攻勢能否續強觀察位置。12682 如再棄守，需提防再度進入月線攻防保衛戰，12666 與 12631 點如再失守，需提防多空再度易位!

台股能否再度挑戰 13000 點，成功把這波反彈走勢轉為回升? 除了國家隊堅定的護盤決心外，外資是否真心認錯，將是多方最重要的助攻部隊! 多方拚逆轉的 3 條件，新台幣匯率、主流部隊以及量能，昨日有 2 條件到位，新台幣匯率續升，電子 4 王中，台積電與聯電扮演助攻主將，目前尚待觀察的則是成交量能放大情況，如下周溫和放大，反而有助於走出「溫水煮青蛙」的軋空走勢。反而不宜驟然爆量，盤勢反而容易出現震盪。

國慶連假期間，選股做功課，首要仍觀察 9 月營收創新高個股，如搭配法人籌碼，近期出現法人開始布局者，較有機會成為第 4 季熱門標的! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)