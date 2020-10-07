台股月線、季線失而復得 外資回頭連4買 三大法人買超80億元

美股周二收跌，台股今 (7) 日在資金行情簇擁下，強勢翻紅，由台積電領軍，聯發科、聯電助攻，但金融及傳產相對弱勢，終場指數上漲 42 點，收在 12746 點，並站穩月線、季線支撐，不過，因國慶連假將至，成交量能僅有 1629 億元，三大法人聯手買超 80 億元，其中外資已連 4 買。

觀察籌碼面，外資今天持續買超 58 億元，為連 4 買；投信買超 4.83 億元；自營商同步買超 17.23 億元，呈現連 6 買，三大法人合計買超 80.07 億元。

蘋果將於台灣時間 14 日凌晨發布 iPhone 12，市場預期台積電可望受惠，激勵今日股價逆勢翻紅，終場漲近 1%，收在 443 元；半導體族群成為多頭焦點，聯發科在外資護航下，盤中急拉放量，大漲逾 5%，收在 647 元；聯電也受惠 8 吋晶圓供不應求，外資持續看好後市，今日漲逾 4%，邁向 30 元大關。

其他權值股方面，股王大立光周四將召開法說會，市場呈觀望，終場平盤作收；鴻海則在平盤下震盪，終場下跌 0.5%；中華電、統一、矽力 - KY、廣達、台塑等同步走弱，金融股也相對弱勢，中信金、元大金均跌逾 1%。

盤面上，以半導體、橡膠、百貨漲逾 1%，表現相對強勢；食品、水泥、網通、塑膠、機電及金融等則震盪走跌。

證交所多次示警 TDR 股溢價風險高，不排除繼續實施「延後撮合」處置措施，包括泰聚亨、越南控、晨訊科、杜康、泰金寶、精熙、明輝、同方友友，今日 8 檔被打入跌停，為盤面弱勢族群。

法人表示，資金行情依舊熱絡，但美國總統川普將新紓困方案協商延至選後，恐造成股市大幅波動，國慶長假前市場宜謹慎操作，台股恐高檔整理，不過也不必太過悲觀，可留意 9 月營收表現佳的個股。