〈台股盤中〉晶圓代工雙雄領軍 跳空大漲逾百點 重回12800點

美國總統川普針對紓困態度改變，美股四大指數全數收紅，台股即將迎接雙十行情，今 (8) 日持續由晶圓代工雙雄領軍，加上股王大立光、IC 族群同步攻高，帶動指數跳空大漲百點、放量強漲，重回 12800 點之上，估成交量放大至 2000 億元。

觀察電子三雄今日表現，台積電今天將公布 9 月營收，市場預期可望創新高，股價開高震盪，漲幅逾 1%；股王大立光下午將召開法說會，股價震盪走高，盤中大漲超過 3%，重回 5 日線；鴻海重啟漲勢，持續在盤上震盪。

其他權值股方面，聯電今日持續上攻，最高站上 30.8 元，漲幅逾 4%，續寫 16 年來新高；聯發科同樣開高走高，也有逾 4% 漲幅，帶領 IC 族群同步表態，包括鈺寶、久昌、安國、鑫創等均有半根漲停。

高價股也上漲衝高，祥碩震盪走高，盤中大漲逾半根，矽力 - KY、信驊、譜瑞 - KY 表現同樣不俗。

盤面上被動元件、ABF 載板也成為資金追逐焦點，被動元件雙雄國巨、華新科 9 月營收報喜，股價同步上漲，帶動今展科、歐格、雷科等均有 2% 漲幅；ABF 載板三雄欣興、南電、景碩表現同樣不俗。

法人表示，在新台幣升值、資金回流效應下，台股站穩季線，國慶連假前最後一個交易日，指數放量攻高，可望朝萬三關卡挺進；營收公布期即將進入尾聲，可留意基本面較佳的個股。