〈台股盤前〉類股輪動 晶圓代工產業又將成領頭羊推升大盤

台股昨 (7) 日表現出開低走高的強勢，終場收在 12746.37 點，上漲 42.14 點或 0.33%，成交值 1629.92 億元，而在今 (8) 日的台股走勢上，證券分析師黃漢成說，將呈現類股輪動而由權值股帶動震盪向上的格局，今天觀察指標在蘋果概念股。

就美股今晨收盤的數據來看，美國聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要，聯準會成員向國會呼籲，缺乏國會的新刺激法案援助，將威脅到美國經濟復甦。Fed 預計利率至少將保持近乎零，直到 2023 年底，更明確的前瞻指導。部分官員們對平均通膨的新政策感到不安，認為這將限制 Fed 靈活性。美股四大指數表現道瓊指數上漲 530.70 點，或 1.91%，收 28,303.46 點。標普 500 指數上漲 58.50 點，或 1.74%，收 3,419.45 點。那斯達克指數上漲 210.00 點，或 1.88%，收 11,364.60 點。費城半導體指數上漲 47.75 點，或 2.09%，收 2,328.84 點。

台股 ADR 方面，收盤聯電 ADR (UMC-US) 大漲 7.39%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.57%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。

黃漢成說，目前台股呈類股輪動走勢，除了台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 在美的 ADR 收盤大漲之外，美國蘋果公司將於台北時間 14 日凌晨發表 iPhone 的年度新機，也使今天的蘋果供應鏈個股表現成為觀盤的重點。

但蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW) 9 月營收都較去同期下滑，玉晶光公告 9 月營收 18.6 億元，為今年單月新高，月增 4.65%，但是年減 3.58%。玉晶光第三季營收逐月走高，單季營收 51.83 億元，季增 67.72%，超越外資先前預估的季增 65% 幅度，年增 2.47%，累計 2020 年前 9 月營收為 109.7 億元，年增 32.85%。

同樣的狀況也出現在台郡 (6269-TW)，台郡 9 月營收，達 30.67 億元，創今年單月新高，月增 20.48%，年減 2.51%，累計 2020 年前 9 月營收 192.08 億元，年增 11.03%。台郡 2020 年第三季營收為 80.47 億元，季增 22.69%，年減 3.1%，由營收面來看，台郡第三季也達成原預估的 20-30% 季成長目標。

黃漢成說，美國蘋果公司今年發表 iPhone 的年度新機的時間延後，因此將造成供應鏈的營運高峰時點向後延，推測是出現此一現象的主因。