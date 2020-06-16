國鼎新冠肺炎新藥最快Q3二期臨床 明年Q1公布結果

國鼎生技 (4132-TE) 今 (16) 日宣布，自行研發新藥 Antroquinonol 通過美國 FDA 核准，將進行新冠肺炎人體二期臨床試驗，董事長劉勝勇表示，期望今年 7 月中完成私募、資金到位後，可開始執行臨床試驗，預計最快明年第 1 季公布初步結果。

國鼎為因應新藥臨床開發，日前啟動私募案，預計募集至少 1000 萬美元 (約新台幣 3 億元)，預計最快 7 月中資金完全到位，將在美國 15 個醫學中心啟動臨床試驗。

劉勝勇表示，全球確診新冠肺炎確診病例數超過 700 萬人，光美國就有超過 200 萬人確診，而 Antroquinonol 是台灣唯一獲得 FDA 核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥，該藥可針對輕、中度患者進行安全和功效性評估。

總經理蘇經天指出，美國國衛院 (NIH) 目前推薦的新冠肺炎研發中抗病毒藥物為「瑞德西韋」，屬注射藥劑，根據初步臨床結果，該藥對病毒引發高度發炎反應與威脅生命存活率，都無法有效改善，且會引起肝臟酵素升高、腎損傷等副作用，顯示目前市面上沒有單一藥物可同時對抗新冠肺炎病毒與症狀。國鼎盼 Antroquinonol 在治療新冠肺炎上能減輕症狀，同時降低治療過程中引發的副作用。

產能部分，目前國鼎在淡水建立新廠，預計今年 7、8 月開始投產，若新冠肺炎新藥順利上市，新廠產能初步可滿足 20 萬人用藥，並將與國際藥品代工大廠合作，將產能提升至 200 萬人次。