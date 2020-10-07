車市火熱 14檔汽車概念股Q4業績催油門

今年下半年疫情趨緩後，國旅市場掀起熱潮，民眾購車意願增加，帶動 9 月車市買氣大爆發，新車掛牌數衝上 37241 台，年增 13.4%，和泰車 TOYOTA 穩居銷售冠軍，裕日車、中華車營收及獲利表現也逐月向上成長，此外，汽車零組件廠喜迎第 4 季傳統旺季，在國際電動車大廠強力拉貨下，後市營運動能看俏。

和泰車 (2207-TW) 市占率穩居龍頭，旗下 TOYOTA、LEXUS 多款神車買氣居高不下，加上全新 SUV 車款 COROLLA CROSS 即將上市，可望進一步帶動銷量，法人預估，和泰車全年營收、獲利將呈雙位數成長，EPS 挑戰 24 元。

此外，和泰車旗下小金雞和潤 (6592-TW) 以提供汽車貸款業務為主，前 8 月營收 94.7 億元，年增 5.3%，第 4 季營運持續看好；以汽車租賃服務為主的和運、銷售汽車周邊用品的車美仕，各事業體貢獻獲利都逐漸轉佳。

隨著兩岸車市復甦，裕隆 (2201-TW) 旗下裕日車 (2227-TW) 受惠中國東風日產業績回溫，業外投資收益穩定增加，國內本業也在新一代 SENTRA 上市後，可望帶動第 4 季銷售，法人看好裕日車下半年將賺逾一股本，全年 EPS 有機會超越 15 元。

中華 (2204-TW) 全新國產皮卡 Zinger 上市，以高 CP 值優勢，通吃乘用、商用市場，掛牌數明顯攀升，不過，因上半年銷售疲軟，全年表現估與去年相當。法人指出，中華旗下有福建奔馳、廣州 NTN 等，一年貢獻約佔總獲利逾 3 成，第 4 季中國車市可望持續復甦。

進口車商汎德永業 (2247-TE) 上半年無懼疫情，每股賺 6.04 元，7-8 月營收合計年增 15%，第 3 季整體營運樂觀，汎德將於 10 月 12 日掛牌上市，旗下三大品牌 BMW、MINI 和 Porsche 下半年也有多款新車搶市，目前預收單情況暢旺，法人樂觀看待年底至明年初將有新一波交車熱潮，全年有機會賺逾 1.5 個股本。

今年上半年汽車零組件業遭受新冠肺炎重創，歐美多國封城、停工，甚至出現斷鏈危機，不過，隨著各大車商新車齊發，產能也全面開出，其中，和大 (1536-TW) 及聯嘉 (6288-TW) 除了吃下特斯拉肥單，同時承接傳統車廠新能源車訂單，如 BMW 集團、福斯、飛雅特克萊斯勒 (FCA)、通用 (GM) 等，後市持續看旺。

和大擺脫疫情衝擊，9 月營收可望連續 5 個月正成長，展望第 4 季，法人看好美國終端車市回溫，和大單月營收有機會回到 5 億元以上的水準，此外，因應明年電動車大廠產能需求，嘉義 3 廠預計明年初完工，並啟用投產。

聯嘉是特斯拉 Model 3 與 Model Y 的 LED 尾燈模組獨家供應商，近期更獲得第一件 LED Display 的模組訂單，未來將擴大 Mini LED 於車內儀表板、抬頭顯示屏等應用，目前竹南總部的二期生產和研發中心已在擴建中，董事長黃國欣日前表示，聯嘉訂單能見度看到 2026 年，未來 10 年看不到一片烏雲，態度樂觀正向。

進入第 4 季傳統旺季，在車展、新車上市和政策刺激等因素下，消費者購車意願持續增溫，且兩岸產能已全數開出，法人看好智伸科 (4551-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、吉茂 (1587-TW)、江申 (1525-TW)、東陽 (1319-TW)、廣華 - KY(1338-TW)、英利 - KY(2239-TW)、車王電 (1533-TW) 等汽車零組件廠，營運可望再向上。