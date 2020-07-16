國鼎抗新冠新藥啟動臨床二期 最快年底公布初步結果

國鼎 (4132-TE) 表示，旗下開發中新藥 Antroquinonol，已與美國 CRO(委託臨床機構) 公司簽署合約，將啟動新冠肺炎二期人體臨床試驗，預計最快今年底、明年初會有初步結果。

國鼎表示，已在 6 月上旬獲得美國 FDA 通知完成安全審查，可在美國進行新冠肺炎人體二期臨床試驗，此二期試驗與美國 CRO 公司合作，預計收 176 位輕度及中度的住院病患，每位病人療程約 14 天，採隨機、雙盲及安慰劑對照設計。

國鼎指出，二期臨床試驗最快今年底可有初步結果出爐，若數據正向，將再向美國 FDA 討論，是否可採取緊急授權 (EUA) 方式，加快新藥上市時程。

國鼎表示，美國國衛院 (NIH) 目前推薦的新冠肺炎研發中抗病毒藥物為「瑞德西韋」，屬注射藥劑，根據初步臨床結果，該藥對病毒引發高度發炎反應與威脅生命存活率，都無法有效改善，且會引起肝臟酵素升高、腎損傷等副作用，顯示目前市面上沒有單一藥物可同時對抗新冠肺炎病毒與症狀。國鼎盼 Antroquinonol 在治療新冠肺炎上能減輕症狀，同時降低治療過程中引發的副作用。

產能部分，目前國鼎在淡水建立新廠，預計今年 7、8 月開始投產，若新冠肺炎新藥順利上市，新廠產能初步可滿足 20 萬人用藥，並將與國際藥品代工大廠合作，將產能提升至 200 萬人次。