盤前財經大事搶先讀2020年10月07日

今日操盤前瞻

股東會：寶島極

法說會：光磊

川普喊卡！新刺激法案談判破局 大選前都沒得談

週二 (6 日) 美國總統川普推文表示，眾議院議長佩洛西沒有誠意談判，他將停止共和黨就刺激法案與民主黨間的談判，直到美國總統大選後。閱讀全文...

iPhone 12 真的要來了！蘋果二度秋季發表會 10/14 登場

蘋果週二 (6 日) 已正式寄出邀請函，第二次的秋季特別發表會訂在美西時間 10 月 13 日上午 10 點 (台灣時間 10/14 凌晨 1 時) 登場。除了有果迷期待許久的 iPhone 12 新機外，外界預期還有 AirTags 等其他新品問世。閱讀全文...

新台幣創 9 年新高 營建、傳產資產概念股沾光翻紅

新台幣升勢不墜，在熱錢簇擁下盤中一度強彈 3.1 角，連續 5 個交易日升值，昨昨 (6) 日終場收在 28.96 元，站上 9 年多來新高，受惠新台幣強升，傳產、營建等握有土地資源等概念股將受惠。閱讀全文...

不符產金分離 泰國卜蜂想接手日盛金 金管會駁回

金管會昨 (6) 日表示，泰國卜蜂集團申請接手日盛金 (5820-TW) 大股東持股一案，因不符合產金分離政策，9 月 30 日已正式駁回。閱讀全文...

網通廠 Q3 營收 智易 95.52 億元締新猷 智邦登歷史次高

網通大廠智邦 (2345-TW)、智易 (3596-TW) 雙雙公告 9 月營收，智易 9 月營收 32.81 億元創單月次高，第三季營收 95.52 億元，締單季歷史新猷；智邦 9 月營收 53.91 億元，為 12 個月新高，第三季營收 143.99 億元，也來到歷史次高。閱讀全文...



