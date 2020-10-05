〈車市〉國產SUV戰場中Kuga出線 福特前三季銷售創近14年新高

9 月車市銷售數據出爐，其中，福特連 2 月穩居銷售前 3 大品牌，扭轉過去除和泰車 (2207-TW) TOYOTA 外，裕日車 (2227-TW) Nissan 和中華 (2204-TW) 三菱分居二、三名的態勢，福特六和說明，大改款 Kuga 是大功臣，已連 3 個月單月掛牌數破千台，創 Kuga 歷代銷售新高。

福特六和表示，由於 Ford Focus 和 Kuga 兩大車系訂單熱烈，持續提升產能因應，累計前三季銷量 19345 台，年增 32%，創近 14 年在台最佳銷售成績。

其中，Kuga 是百萬級距 SUV 車型中首見的運動化跑格設定，即便處在競爭最為激烈的國產 SUV 市場， 9 月繼續繳出 1444 台掛牌成績，高居同級距中第二，也是歷代來銷售最高，自上市以來，已連續 3 個單月掛牌數破千台，年增超過 3.4 倍。

為更積極回應市場熱烈需求，福特六和指出，將於 10 月進行全面性產能優化，包括產線智慧化再升級、新增人力和人員訓練等全面布局，力拚第四季增加供應量。

另外，就整體車市來看，9 月新車掛牌數衝上 37241 台，月增 6.9%，年增 13.4%，儘管和泰車 (2207-TW)TOYOTA 穩居冠，不過，單月掛牌 6865 台，年減 20.9%，反映其他競爭國產新車陸續上市，瓜分部分買盤。

為了衝刺第四季買氣，TOYOTA 宣布，10 月購買限定車款包括 Altis、Sienta、Yaris 和 vios 等的車主，使用 3,000 元實體振興三倍券，可抵 10000 元購車金，藉此吸引更多消費者加入 TOYOTA 的行列。