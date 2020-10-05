〈車市〉9月掛牌年增13%買氣暢旺 賓士靠一款GLC衝上排行第二

9 月車市銷售數據出爐，單月新車掛牌數衝上 37241 台，月增 6.9%，年增 13.4%，10 大車商中有 8 家較去年同期成長，且賓士、福特和現代年增幅均超過 70%，反映農曆 7 月後的交車潮湧現、進口車陸續到港，以及各大改款新車買氣熱絡等因素，也使本月的車商排行大洗牌，賓士罕見衝上第 2，其熱門車系 GLC 掛牌多達 1053 台是銷售主要功臣。

累計前 3 季台灣車市掛牌數達 325805 台，年增 4.4%，10 大車商中僅 Nissan、本田和福斯較去年同期衰退，分別年減 6.5%、9.7% 以及 2.8%，而福特年增 31.9% 最多。

觀察 9 月前 10 大車商銷售數據，仍以和泰車 (2207-TW)TOYOTA 穩居冠，單月掛牌 6865 台，不過，比起去年同期衰退 20.9%，也較上月衰退 26.2%，市占率下滑至 18.4%，反映 TOYOTA 第四季新車款上市前，車主觀望，同時，其他競爭國產新車陸續上市，也瓜分部分買盤。

和泰車近來最受車主關注的是新車系 TOYOTA Corolla Cross，預接單至今已突破 4000 台，開始交車後可望再次強力挹注銷售動能。

賓士罕見衝上銷售亞軍，單月掛牌 3573 台，月增 33.3%，年增 75.1%，市占率衝上 9.6%，遙遙領先主要競爭對手 LEXUS 1656 台、BMW 1624 台，其中，賓士熱門車系 GLC 掛牌多達 1053 台，占品牌銷售逼近 3 成，加上 C 系列掛牌 462 台、E 系列掛牌 554 台，A 系列也掛牌 305 台，推升賓士銷售動能。

福特睽違 6 年推出大改款第三代 Kuga 後，使品牌近期穩居前 3 名，9 月掛牌數達 2978 台，月減 8.7%，年增 72.2%，市占率 8%，其中 Kuga 掛牌達 1444 台，占品牌銷售比重達 48%，在國產 SUV 級距中僅次本田 CR-V 1753 台，同時，福特 Focus 掛牌 855 台，也是挹注銷售動能之一。

本田緊追在後，單月掛牌 2849 台，月增 135.1%、年增 35.9%，市占率 7.7%，其中，CR-V 掛牌 1753 台，HR-V 共 584 台，占品牌銷售比重達 80%。