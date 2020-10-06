反壟斷法大改革？美眾議院提議拆分大型科技公司業務

多家外媒週二 (6 日) 報導，美國眾議院司法委員會反壟斷小組準備祭出全面改革，以限制蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭在不同業務的發展性，以及未來的併購行為。

此項消息最初由美國雜誌《POLITICO》所披露，其引述共和黨議員 Ken Buck 備忘錄表示，眾議院民主黨人提議，未來將禁止大型科技公司發展不同業務領域，幾乎等同於對科技公司進行業務拆分。

舉例來說，亞馬遜將無法在自家平台上販售自家產品，Google 無法擁有搜尋引擎業務和影音平台 Youtube，蘋果禁止擁有 App Stores 且無法向消費者提供自家開發的 App。

Buck 備忘錄寫道，儘管他同意民主黨多數派意見，即反壟斷小組需要更多資源和工具，才能對科技巨頭進行適當監督，但他認為民主黨報告中的其他提議不太可能獲得共和黨人支持。

備忘錄顯示，反壟斷小組提出草案還包含收緊科技公司的併購限制，轉移併購案的舉證責任等。

由民主黨議員 David Cicilline 領導的眾議院反壟斷小組即將結束這項為期一年的調查，若這些提議最終獲得批准，將會成為美國數十年以來最激進的反壟斷法案改革。然而，而上述備忘錄顯示，眾議院民主黨人與共和黨人間對於科技公司的審查仍存在重大分歧。

知情人士表示，上述報告原預計本週發布，但已被延後，目前反壟斷小組的報告仍處於草案階段，尚未正式定案。

目前仍不清楚眾議院反壟斷小組中，是否有共和黨人會簽署民主黨的全數提議，一位知情人士透露，Buck 的備忘錄將會被納入反壟斷小組的最終報告中。