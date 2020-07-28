「複製-收購-扼殺」策略或成美科技巨頭反壟斷聽證會質詢重點

據報導，美國眾議院情報委員會 (House Intelligence Committee) 可能將在週三 (29 日) 的聽證會上對蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的執行長針對所謂的「複製 - 收購 - 扼殺」(Copy-Acquire-Kill) 策略提出質詢。

美國眾議院反壟斷小組成員 Pramila Jayapal 向媒體表示，正在進行的調查中，收集了多份文件作為證據，顯示出一些未具名的科技公司採用了「複製 - 收購 - 扼殺」策略。 此外，Jayapal 也表示已經看到了一些高層管理人士對此非常明確具體的表達，但他並未提供進一步的細節。

在該戰略下，大公司會通過收購和扼殺較小的競爭對手，來人為的壓制自由市場活動。被收購公司所銷售的產品，通常被大公司吸收，被作為第一方產品供應，或是作為獨立的服務。

Jayapal 在推文中表示：「很長一段時間以來，科技公司在幾乎沒有規章制度或問責制的狀態下營運，隨意又輕鬆的玩弄人們的個人訊息，這種情況必須立即結束。」

儘管蘋果會定期收購較小型的公司，但仍不清楚蘋果執行長庫克是否將被詢問有關「複製 - 收購 - 扼殺」(Copy-Acquire-Kill) 策略。原因在於，蘋果所進行的收購通常針對的是未來科技，像是 Siri，或是擴增實境技術等，較少引起反壟斷方面的擔憂。

報導指出，週三的聽證會將是一年多以來，針對對可能違反反托拉斯的交易所帶來的調查結果。在科技公司​​高管提出證詞後，聽證會議員將隨後發布調查結果報告以及有關新反壟斷監管法規的提案。