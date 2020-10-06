西南航空要求工會接受減薪 以避免無薪假和裁員

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空業帶來嚴重打擊，美國西南航空 (LUV-US) 首次要求工會接受減薪方案，以避免公司在明年實行強制性的無薪假和裁員。

由於遲遲等不到美國當局進一步的援助措施，美國兩大航空公司美國航空 (AAL-US) 和美國聯合航空 (UAL-US) 已開始按原定計劃進行裁員，規模共達到 3.2 萬人。

西南航空執行長 Gary Kelly 表示，如果政府無法提供援助，該公司全面性的節流計劃將從明年 1 月開始執行。他指出，希望公司能在此之前與工會達成協議，那就得以避免在明年進行裁員和無薪假的措施。

Kelly 說道，由於紓困計畫已經過期，西南航空根本無法繼續維持全薪和就業條件。「西南航空的成本和支出已被大幅削減，但仍不足以彌補高達 70% 的營收虧損。薪水、工資和福利已經遠遠超過了我們的成本計畫，公司將不得不大幅減少薪資福利，以適應低流量的情況，才有希望實現收支平衡。」Kelly 說道。

航空業依舊期望美國國會及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 能達成進一步協議，當局正考慮一項數兆美元的紓困方案，其中包含對航空公司 250 億美元的援助。不過恐怕仍需要更多時間來達成協議。

數據顯示，美國四家最大航空公司的總失業人數已達 15 萬人。受到疫情的衝擊，多數航空公司已經採取了多項的應對措施，像是降低高管薪資、削減航班並停飛等。美國國內旅遊需求較卻年同期萎縮了約 30%，國際旅遊需求更是暴跌。不過，即使減少支出，航空業每月仍虧損數十億美元。