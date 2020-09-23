10月裁員潮在即！白宮催眾院批准法案救美航空業

遭疫情重創的美國航空業，即將在 10 月進行大規模裁員，白宮週二 (22 日) 敦促眾院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 盡速通過法案，為深陷困境的航空公司提供新一輪金援。

美國新冠疫情死亡人數已經正式突破 20 萬人，然而國會遲遲未能就新一輪經濟刺激法案達成共識，此前美國航空公司警告，PPP 援助計畫即將到期，國會需要盡快批准一項規模 250 億美元的新紓困案，否則航空公司將被迫開始在 10 月 1 日進行大規模裁員。

儘管美國飛行工會週二表示，達美航空已同意將員工的無薪假推延至 11 月 1 日。

為了救助航空業，兩名共和黨參議員週一提出新法案，授權計畫撥款 288 億美元，好在現有的薪資保障計畫 (PPP) 失效前給予航空業保障，然而國會助理表示，礙於其他許多行業的紓困要求，航空公司獨立的援助金可能難以被批准。

據白宮新聞秘書 Kayleigh McEnany 表示，新一輪疫情刺激法案仍可能取得進展，McEnany 並補充白宮願意接受 1.5 兆美元的援助規模，也持續在與佩洛西進行討論中。

在新一輪疫情刺激法案規模尚未通過前，白宮敦促佩洛西通過額外的法案，以救助航空業。

McEnany 表示，「佩洛西身負重責，因此我們鼓勵他批准一次性法案，或許可作為航空公司的救助金，或者其他領域的紓困金。」

眾院民主黨黨主席 Hakeem Jeffries 說道：「眾院在 5 月中旬通過規模 3.4 兆美元的經濟刺激法案，但當時政府拒絕了，辯稱任何法案都必須有意義。」