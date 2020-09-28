紓困案遲遲未決 10月起航空業恐裁員3.5萬人

隨著新冠肺炎持續影響，各國旅行禁令多尚未解除，使航空業仍壟罩於疫情陰影中，近日美國航空業也預估，若新一輪刺激政策仍停滯不前，10 月 1 日起航空業恐裁員約 3.5 萬人。

原先 3 月的紓困救濟將於周三 (30 日) 到期，美國空服員工會 (AFA) 期盼 250 億美元的航空業新紓困案能在近日如願推出，否則除 3.5 萬人裁員外，此外還有 10 萬人將面臨無薪假的可能，對此 AFA 會長 Sara Nelson 表示：「此舉可能會使航空業大幅縮小，但我想我們能從中再次站起來。」

Nelson 也提到：「10 月 1 日將是最後期限，而通常政府當局的協商都需要這樣緊急的底線。」無形中也向政府透露航空業嚴峻狀況，敦促政府加速談判進度。

早先，美國政府不斷向航空業保證若未推出新紓困案也會使用行政命令對航空業給予補助，然而近日美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 突轉變論調表示其現階段無法單方面對航空業給予幫助。

目前已傳出四大航空中美國航空 (AAL-US) 將計劃裁員約 2 萬人，而聯合航空 (UAL-US) 則裁員約 1.6 萬人，另外西南航空 (LUV-US) 和達美航空 (DAL-US) 表示，他們能夠避免在年底前大規模裁員，但暗示 2021 年可能不得不解僱員工，並紛紛呼籲國會提供更多援助。