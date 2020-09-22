疫情衝擊航空業 空巴CEO：難保證不會強制性裁員　

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對對全球旅遊業帶來嚴重衝擊，歐洲飛機製造商空中巴士 (Airbus) 也不得不削減成本，以避免強制性裁員。不過，空中巴士執行長 Guillaume Faury 在週二 (22 日) 表示，仍不能保證不會發生強制性裁員。

在疫情的衝擊下，各國政府祭出各項防疫封鎖限制，加上遊客對於感染新冠肺炎的憂慮，使得航空旅遊需求大跌，新飛機的交貨速度也因而放緩。空中巴士表示，公司需要在全球範圍內裁減 15,000 個職位。

Faury 表示，這是一場存亡危機，如果不採取正確的措施，企業的生路可能會受到威脅。「我們面臨著巨大的不確定性，若情況進一步惡化，沒有人可以保證不會有強制性裁員。」Faury 說道。

Faury 也說道：「我們還有很多工作要做，我們將竭盡所能避免走到裁員這一步，在自願性裁員和強制性裁員之間，有很多措施可以採用。」

諮詢公司 Five Aero 聯合創始人 Rowland Hayler 表示，受到疫情的衝擊，今年年底全球航空業恐有近 50 萬的工作崗位遭到裁減，其中包含 2.5 萬個不屬於航空公司、航空航天製造商、機場類別的職位，另外也有 9.5 萬個職位面臨風險，但尚未公布裁員。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 說道：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」