銀行借款利率低於官方現金利率 澳洲債券市場一面倒押注多頭

儘管市場對澳洲儲備銀行 (RBA) 可能再降息的預期升高，但對債券投資者來說，可能更關注其在殖利率曲線控制 (YCC) 目標方面的動向。

最近幾周澳洲隔夜指數掉期 (OIS) 利差出現下跌，反映市場定價澳洲央行可能其目前的官方現金利率從 0.25% 調降至 0.10%。

澳洲銀行借款利率已經低於官方現金利率。(來源：Bloomberg)

由於澳洲三個月期銀行票據掉期固定利率已經跌至 0.09%，低於澳洲央行的現金利率，也就是說，澳洲的銀行借款利率已經低於官方現金利率，因此即使央行進一步降息，也將只是象徵性舉措。

因此，除非澳洲央行降低其他政策舉措的利率，否則降息本身對債券幾乎沒有影響。

由於澳洲的銀行借款利率已經低於官方現金利率，使得短期債券傾向單邊押注，因為一旦澳洲央行將三年期公債殖利率目標 0.25% 調降，可能會引發債券明顯反彈；即使在利率按兵不動的情況下，如果殖利率突破目標水平，央行將繼續購債，損失也將有限。

澳洲央行如果降息以保護貸方免於按市值計價的損失，目前其對銀行的定期資助機制工具 (Term Funding Facility) 利率 0.25% 恐怕還需要降低，在銀行體系的融資成本下降下，才好讓銀行進一步擺脫殖利率曲線的不利環境。

今年三月澳洲央行將利率調降至歷史新低 0.25%，今年以來 10 年期公債殖利率已下跌超過 50 個基點。