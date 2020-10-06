龐培歐週二訪日 將進行美日澳印四邊對話

美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 週二 (6 日) 凌晨飛抵日本東京，準備於同日傍晚進行美日澳印四邊對話。他在會前先與日本外相茂木敏充進行談話，雙方就美日同盟的強化，及朝著實現自由且開放的印度太平洋構想，一致同意加深合作關係。

龐培歐於日本時間週二 (6 日) 上午 11 點左右，與茂木敏充在日本外務省的飯倉公館進行一個多小時的午餐會。茂木敏充在會談開始時表示，在菅義偉首相執政下，作為地域及國際社會的和平安定基礎的美日同盟的進一步強化，在方針上不變。為實現自由且開放的印度太平洋構想，希望日美兩國能持續引領國際社會。

龐培歐在回應時提到，菅義偉首相於就任後表示，自由且開放的印度太平洋是地域和平及安定的基礎。這在美日關係方面也同樣如此。

兩國外長在同盟關係的強化，以及實現自由且開放的印度太平洋，取得一致共識。

另外美日兩國也就中國加強海洋行動，以及北韓等問題交換意見。朝著問題解決的方向，兩國就更進一步加深合作關係的方針達成共識。

還有在資安及新冠肺炎 (COVID-19) 的因應方面，美日雙方也同意與相關國家強化合作關係。

6 日下午，日本首相菅義偉也將在官邸進行上任後的首度面對面外交會談。屆時茂木敏充、龐培歐、澳洲外交部長潘恩 (Marise Payne)、印度外交部長蘇杰生 (Subrahmanyam Jaishankar) 也都將出席。同 (6) 日傍晚也將舉行四邊安全對話。

也由於龐培歐出訪前，美國總統川普罹患新冠肺炎，這次亞洲訪問行程也縮短為訪日一天。原定的蒙古、韓國訪問行程取消。