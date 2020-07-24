美國務卿使用冷戰時期論調痛批中共 呼籲國際聯手對抗暴政

美國國務卿龐培奧 (Mike Pompeo) 週四 (23 日) 發表演說，繼續嚴詞抨擊中國，並將中國領導人說成是一心尋求世界霸權的暴君，稱美國將不再容忍北京篡奪全球秩序的劇本，呼籲國際聯手對抗中共暴政。

龐培奧在加州 Yorba Linda 的尼克森總統圖書館演說，使用的言語將人們重新帶回到了美蘇對峙的冷戰時代。他表示，美國及其他自由國家的政策，使中國衰落的經濟復活，但北京卻反噬那些養活它的國際力量。

演說刻意選擇在尼克森圖書館舉辦，奧培奧指出，尼克森曾經在 1970 年代憂慮為中國打開世界之門，會導致中國變成無法控制的「科學怪人」，如今預言已經成真。尼克森於 1972 年歷史性訪問中國，開啟美國與中共的交流。

川普政府將新冠肺炎 (COVID-19) 疫情完全歸咎中國的同時，近期批評北京的聲浪拉高，美中緊張升級，本週美國政府還下令關閉中國在休士頓的總領事館，北京揚言報復。

龐培奧稱，美國向中國公民張開雙臂，但中共利用了國際的自由開放，以進行宣傳，還深入研究中心及校園。

他隨後也將重點放在華為身上，這家公司被他稱為「中國情報單位的特洛伊木馬」。龐培奧稱，美國不再假裝華為是一家無辜的電信公司，「我們稱其為國家安全威脅，然後採取了相應行動。」

美國官員長期以來一直抱怨中國竊取智慧財產權，帶來美國經濟數十億美元及數千個工作的損失，同時威脅國家安全。龐培奧表示，除非美國允許，中國國家主席習近平「並非命中注定永遠能在國內外施行暴政」，而確保免受中共桎梏是這個時代的使命。

他指出，如果向中國屈膝，未來子子孫孫可能將會任由中共擺布，而中共當今所作所為，是自由世界面臨的首要挑戰，自由世界必須戰勝這一新的暴政。

龐培奧表示，如果自由世界不會改變共產主義中國，那麼共產主義中國將會改變世界。