〈川普確診新冠肺炎〉佩洛西：川普確診後 新一輪財政刺激可能出現轉機

週五 (2 日) 美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，在川普 (Donald Trump) 確診新冠肺炎 (COVID-19) 之後，目前陷入談判僵局的新一輪財政刺激法案，可能出現轉機，佩洛西表示，對達成協議持樂觀態度。

先前週三 (30 日) 佩洛西與美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 已再次就新一輪財政刺激法案舉行會議，仍然未能達成共識。

眾議院已在週四 (1 日) 通過民主黨所提出的 2.2 兆美元新財政刺激法案之提案，而白宮先前則提出 1.6 兆美元的財政刺激提案。

但在美國總統川普宣布確診新冠肺炎之後，佩洛西週五 (2 日) 表示：「這可能會改變談判的形式，因為共和黨人已經看到了我們一直在強調的事實，即這是一種特別凶猛的病毒。」佩洛西認為，共和黨可望更多讓步，來達成協議。

佩洛西進一步指出，目前民主黨和共和黨在「如何抑制新冠病毒」、「如何完成立法」、「州和地方政府援助」、「企業責任保護」等方向，確實還沒有共識，但是雙方在新一輪的財政刺激總規模、支票發放、小企業疫情補貼等方向，已接近達成共識。

外電報導，目前白宮提出的新一輪財政刺激提案，包括每週 400 美元的失業補助，對州和地方政府的補貼則為 2500 億美元；而民主黨的提案則為，每週失業補助為 600 美元，對州和地方政府資助達 4170 億美元。