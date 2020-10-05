歐元區9月綜合PMI終值為50.4 創三個月來新低

據根據數據服務公司 IHS Markit 在週一 (5 日) 公布的數據顯示，歐元區 9 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值由 8 月的 51.9，降至 50.4，創三個月來新低，主要受到服務業數據所拖累。

數據顯示，歐元區 9 月綜合 PMI 終值由 8 月的 51.9，降至 50.4，創三個月來新低，略高於預期的 50.1，接近成長與萎縮的榮枯分界線 50。

報告指出，數值下滑主要受到服務業數據所拖累，歐元區 9 月服務業 PMI 終值，由 8 月 50.5，降至 48，創四個月來新低，略高於市場預期的 47.6。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「由於 9 月份歐元區經濟幾乎停滯，第四季再次出現經濟下滑的可能性明顯增加。這很大程度上取決第二波疫情的情擴，以及各國是否可以放寬防疫封鎖限制讓服務業活動復甦。」

德國 9 月份綜合 PMI 終值由前月的 54.4 升至 54.7，高於市場預期的 53.7，主要受惠於工廠產出加快至 2017 年 12 月以來最高。德國的服務業在 9 月份幾乎沒有增長，但強勁的製造業幫助德國經濟在第三季保持穩步復甦。德國 9 月份服務業 PMI 終值從 8 月的 52.5 降至 50.6，高於市場預期的 49.1

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，德國的新冠肺炎新增病例數上升幅度小於其他歐洲國家，因此對實際服務活動的影響要小於西班牙和法國等國。

Smith 也說道：「儘管服務業面臨停滯，但製造業的復甦提振了德國經濟增長，這意味著該國經濟至少會在今年第四季保持一定的成長趨勢。」