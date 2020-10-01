歐元區9月製造業PMI終值為53.7 符合市場預期

根據數據服務公司 IHS Markit 在週四 (1 日) 公布的數據顯示，歐元區 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 53.7，與預期持平，主要受益於德國經濟走強，在防疫限制進一步放寬後，相關需求有所上升。

在疫情爆發後，各國政府施加了嚴厲的封鎖措施，新增病例數曾一度下降，許多防疫封鎖措施也逐步放緩。不過，近期以來新增病例數再度上升，使得部分限制再度重啟。

儘管如此，歐元區 9 月製造業 PMI 從 8 月的 51.7 攀升至 53.7，與市場預期一致，達到 2018 年 8 月以來的新高。高於 50 表明經濟成長。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「歐元區 9 月份的製造業復甦的趨勢進一步增強，不過如果沒有德國，復甦將會溫和得多，德國產出大幅飆升，佔歐元區 9 月整體成長的一半左右。」他也表示，如果沒有德國，產出成長將降至 6 月以來的最低水平。

數據顯示，德國 9 月製造業 PMI 終值在 9 月份升至 56.4，低於市場預期的 56.6，但遠高於 8 月份的 52.2。

IHS Markit 首席經濟學家 Phil Smith 表示，在出口需求成長的推動下，德國整體製造業訂單和產量均呈現增長。不過，他也補充表示，企業仍在財務上面臨挑戰，可以從進一步裁員和減少庫存中看出。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。