歐元區9月核心CPI初值月增0.2% 低於市場預期

根據歐盟統計機構在週五 (2 日) 公布的數據顯示，歐元區 9 月份核心消費者物價指數 (CPI) 較上個月成長 0.2%，低於市場預期。

歐元區 9 月份 CPI 初值較上個月成長 0.2%，高於前值的下跌 0.4%，低於市場預期的成長 0.3%。較去年同期下跌了 0.3%，低於 8 月份的下跌 0.2%，低於市場預期的下跌 0.1%。

歐元區 9 月份不含能源、食品、菸酒的核心 CPI 則月增 0.2%，好於 8 月份的 - 0.6%，低於市場預期的成長 0.4%。年增 0.2%，低於前值的成長 0.4%，低於市場預期的成長 0.5%。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。

歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。

隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，國際貨幣基金組織 (IMF) 則預估歐元區今年 GDP 萎縮幅度恐超過 10%，直到 2021 年才能見到溫和復甦。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 的數據顯示，歐元區 ZEW 濟景氣指數連續第五個月上升，由 7 月的 59.6，上升至 8 月的 64。不過，市場對當前情況仍然悲觀，8 月份經濟現況指數再度回落至 -89.8，低於 7 月的 -88.7。